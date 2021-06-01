В Петербурге педагога колледжа заподозрили в жестокой расправе над супругом
Пострадавший 30-летний мужчина умер до прибытия медиков. Правоохранители увидели на месте убийства жуткую картину — кровь была повсюду, даже на занавесках. Возбуждено уголовное дело.
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В Санкт-Петербурге сотрудники правоохранительных органов разбираются в загадочной смерти супруга 24-летней преподавательницы местного колледжа. Как пишет РИА "ФАН", девушка сама вызвала полицейских, сообщив, что её муж якобы пришёл ночью домой с ножевым ранением.
Версию учительницы стражи порядка поставили под сомнение, поскольку в квартире повсюду были обнаружены следы крови, в том числе и на занавесках. С места происшествия были изъяты несколько ножей, а также свёртки с веществом тёмного цвета. Отмечается, что пострадавший 30-летний мужчина скончался на месте до прибытия медиков.
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По факту происшествия в отношении девушки было возбуждено уголовное дело об убийстве. По предварительным данным, между супругами произошёл конфликт, в ходе которого учительница накинулась на мужа с ножом и нанесла тяжёлое ранение в область сердца.
Ранее Лайф рассказывал, что таксист жестоко зарезал москвича за отказ платить на глазах у его жены и ребёнка. Сразу после убийства злоумышленник сел в свой автомобиль и попытался скрыться с места происшествия, но его успели задержать.
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