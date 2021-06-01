Путин рассказал, как мама по ночам работала сторожем, чтобы днём быть с ним
Глава государства также отметил, что среди его близких есть многодетные семьи. Однако президент не уточнил, у кого именно из ближайшего окружения много наследников.
Владимир Путин. Фото © ТАСС / Сергей Ильин / Пресс-служба Президента РФ
Владимир Путин рассказал, как его воспитывала мама. Видео © LIFE
Общаясь по видеосвязи с семьями, награждёнными орденом "Родительская слава", президент России Владимир Путин вспомнил детские годы и рассказал о своей матери. Глава государства отметил, что родителям следует высвобождать время для воспитания детей.
"У меня в своё время мама тоже вынуждена была заниматься самой простой работой (нянечкой в больницах работала, ночным сторожем), только чтобы со мной сидеть", — сказал российский лидер во время беседы с семьёй Каньшиных из Благовещенска.
Путин также добавил, что среди его близких тоже есть многодетные семьи. Однако он не уточнил, у кого именно из ближайшего окружения много наследников.
Ранее российский лидер подписал закон о мерах поддержки семей с детьми и беременных женщин, направленных на реализацию его Послания Федеральному собранию. Документ устанавливает оплату больничного по уходу за ребёнком в возрасте до семи лет включительно в размере 100% от заработка с 1 сентября 2021 года. Кроме того, неполным малообеспеченным семьям с детьми от 8 до 16 лет уже с 1 июля будут назначены ежемесячные выплаты в размере половины детского прожиточного минимума в регионе (в среднем по стране это 5650 рублей). Также с 1 июля вводится ежемесячное пособие беременным женщинам, вставшим на учёт на сроке до 12 недель и находящимся в трудной материальной ситуации.
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