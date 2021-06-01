Путин рассказал, как мама по ночам работала сторожем, чтобы днём быть с ним

Владимир Путин рассказал, как его воспитывала мама. Видео © LIFE

Общаясь по видеосвязи с семьями, награждёнными орденом "Родительская слава", президент России Владимир Путин вспомнил детские годы и рассказал о своей матери. Глава государства отметил, что родителям следует высвобождать время для воспитания детей.

"У меня в своё время мама тоже вынуждена была заниматься самой простой работой (нянечкой в больницах работала, ночным сторожем), только чтобы со мной сидеть", — сказал российский лидер во время беседы с семьёй Каньшиных из Благовещенска.

Путин также добавил, что среди его близких тоже есть многодетные семьи. Однако он не уточнил, у кого именно из ближайшего окружения много наследников.