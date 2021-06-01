Нужно лучше учить историю: Коммунистов возмутил новый клип Линдеманна с советскими пионерами про ненависть к детям
По мнению депутата партии КПРФ, сцены из СССР совершенно неуместны в видеоролике немецкого исполнителя, так как они не соответствуют действительности. Парламентарий посчитал ролик просто насмехательством над прошлым.
Тилль Линдеманн. Фото © ТАСС / Фадей Иванов
Депутат Госдумы от партии КПРФ Денис Парфёнов возмутился клипом солиста группы Rammstein Тилля Линдеманна о советских пионерах и школьном насилии. Парламентарий посоветовал немецкому исполнителю лучше учить историю России, чтобы впредь не допускать таких обидных ошибок при съёмках роликов.
"Сам он это лично придумал, или ему кто-то посоветовал, или стал жертвой пропаганды, которая там, на Западе, поставлена очень хорошо, демонизация советского времени, очернение жизни советского общества — сложно сказать, насколько тут перемешены злой умысел и элементарная безграмотность и невежество", — заявил Парфёнов в беседе с Лайфом.
Парламентарий не совсем понял, зачем Линдеманн использовал эстетику советского времени в своём клипе. По его мнению, сцены из СССР совершенно там неуместны, так как они не соответствуют действительности. Парфёнов отметил, что никакого насилия в советских школах не было, а воспитанием молодого поколения занимались детско-юношеские коллективистские организации, о которых на Западе, видимо, не слышали.
"Могу пожелать только лучше учить историю, познавать русскую душу, советскую действительность, и вот тогда не будет таких обидных ошибок. <...> Коллегам из творческой интеллигенции на Западе стоит посмотреть советские фильмы, добрые и человечные, в которых показано, что человек формируется в труде, в уважении к старшим, уважении к своей истории", — заключил депутат.
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Ранее Лайф писал, что солист Rammstein в День защиты детей выпустил клип на песню про ненависть к малышам. В видео представлены пионеры, плачущий бюст Ленина и несколько стереотипных образов о советской жизни. В ролике также снялись и российские актёры Аглая Тарасова и Александр Ревва.
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