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Нужно лучше учить историю: Коммунистов возмутил новый клип Линдеманна с советскими пионерами про ненависть к детям

По мнению депутата партии КПРФ, сцены из СССР совершенно неуместны в видеоролике немецкого исполнителя, так как они не соответствуют действительности. Парламентарий посчитал ролик просто насмехательством над прошлым.

1 июня, 12:02
<p>Тилль Линдеманн. Фото © ТАСС / Фадей Иванов</p>

Тилль Линдеманн. Фото © ТАСС / Фадей Иванов

Депутат Госдумы от партии КПРФ Денис Парфёнов возмутился клипом солиста группы Rammstein Тилля Линдеманна о советских пионерах и школьном насилии. Парламентарий посоветовал немецкому исполнителю лучше учить историю России, чтобы впредь не допускать таких обидных ошибок при съёмках роликов.

"Сам он это лично придумал, или ему кто-то посоветовал, или стал жертвой пропаганды, которая там, на Западе, поставлена очень хорошо, демонизация советского времени, очернение жизни советского общества — сложно сказать, насколько тут перемешены злой умысел и элементарная безграмотность и невежество", — заявил Парфёнов в беседе с Лайфом.

Солист Rammstein показал клип на песню "Любимый город", снятый в Эрмитаже

Солист Rammstein показал клип на песню "Любимый город", снятый в Эрмитаже

Парламентарий не совсем понял, зачем Линдеманн использовал эстетику советского времени в своём клипе. По его мнению, сцены из СССР совершенно там неуместны, так как они не соответствуют действительности. Парфёнов отметил, что никакого насилия в советских школах не было, а воспитанием молодого поколения занимались детско-юношеские коллективистские организации, о которых на Западе, видимо, не слышали.

"Могу пожелать только лучше учить историю, познавать русскую душу, советскую действительность, и вот тогда не будет таких обидных ошибок. <...> Коллегам из творческой интеллигенции на Западе стоит посмотреть советские фильмы, добрые и человечные, в которых показано, что человек формируется в труде, в уважении к старшим, уважении к своей истории", — заключил депутат.

"В детстве пела мама": Солист Rammstein исполнил советский хит на русском языке для фильма Бекмамбетова

"В детстве пела мама": Солист Rammstein исполнил советский хит на русском языке для фильма Бекмамбетова

Ранее Лайф писал, что солист Rammstein в День защиты детей выпустил клип на песню про ненависть к малышам. В видео представлены пионеры, плачущий бюст Ленина и несколько стереотипных образов о советской жизни. В ролике также снялись и российские актёры Аглая Тарасова и Александр Ревва.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова
Кристина Шайдуллина
Кристина Шайдуллина

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