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"Организуем хороший отдых, машинку дадим": Путин предложил многодетной семье из Надыма погостить в Сочи

Однако глава семейства отметил, что ему уже пообещали путёвку от предприятия в санаторий в Геленджике. На это российский лидер ответил, что в данной ситуации удастся "договориться".

1 июня, 11:55

Путин предложил многодетной семье из Надыма погостить в Сочи, но она оказалась с путёвкой в Геленджик. Видео © LIFE

Президент России Владимир Путин пригласил многодетную семью из Надыма погостить в Сочи и пообещал организовать "хороший отдых". Так российский лидер отреагировал на слова отца семейства, который рассказал о планах отправиться в Краснодарский край на машине.

"Мы вам организуем хороший отдых, машинку дадим, чтобы могли покататься, посмотреть олимпийский объект", — предложил Путин, добавив, что до региона лучше добраться на самолёте.

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"Пойдёт только на пользу": В Совете отцов оценили предложение о введении капитала для многодетных пап

В ответ глава семьи поблагодарил президента и рассказал, что предприятие, на котором он работает, обещало предоставить путёвку в санаторий в Геленджике, где семья и планировала отдохнуть.

"Мы договоримся, у нас тут тоже предприятие, называется Управление делами Президента, оно вас поддержит", — отметил глава государства на встрече с семьями, награждёнными орденом "Родительская слава", по видеосвязи.

Путин: Поддержка семей с детьми — приоритет политики РФ

Путин: Поддержка семей с детьми — приоритет политики РФ

Ранее, 26 мая, Владимир Путин подписал закон о мерах поддержки семей с детьми и беременных женщин, направленных на реализацию его Послания Федеральному собранию. Документ устанавливает оплату больничного по уходу за ребёнком в возрасте до семи лет включительно в размере 100% от заработка с 1 сентября 2021 года. Кроме того, неполным малообеспеченным семьям с детьми от 8 до 16 лет уже с 1 июля будут назначены ежемесячные выплаты в размере половины детского прожиточного минимума в регионе (в среднем по стране это 5650 рублей). Также с 1 июля вводится ежемесячное пособие беременным женщинам, вставшим на учёт на сроке до 12 недель и находящимся в трудной материальной ситуации.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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