"Организуем хороший отдых, машинку дадим": Путин предложил многодетной семье из Надыма погостить в Сочи
Однако глава семейства отметил, что ему уже пообещали путёвку от предприятия в санаторий в Геленджике. На это российский лидер ответил, что в данной ситуации удастся "договориться".
Путин предложил многодетной семье из Надыма погостить в Сочи, но она оказалась с путёвкой в Геленджик. Видео © LIFE
Президент России Владимир Путин пригласил многодетную семью из Надыма погостить в Сочи и пообещал организовать "хороший отдых". Так российский лидер отреагировал на слова отца семейства, который рассказал о планах отправиться в Краснодарский край на машине.
"Мы вам организуем хороший отдых, машинку дадим, чтобы могли покататься, посмотреть олимпийский объект", — предложил Путин, добавив, что до региона лучше добраться на самолёте.
"Пойдёт только на пользу": В Совете отцов оценили предложение о введении капитала для многодетных пап
В ответ глава семьи поблагодарил президента и рассказал, что предприятие, на котором он работает, обещало предоставить путёвку в санаторий в Геленджике, где семья и планировала отдохнуть.
"Мы договоримся, у нас тут тоже предприятие, называется Управление делами Президента, оно вас поддержит", — отметил глава государства на встрече с семьями, награждёнными орденом "Родительская слава", по видеосвязи.
Ранее, 26 мая, Владимир Путин подписал закон о мерах поддержки семей с детьми и беременных женщин, направленных на реализацию его Послания Федеральному собранию. Документ устанавливает оплату больничного по уходу за ребёнком в возрасте до семи лет включительно в размере 100% от заработка с 1 сентября 2021 года. Кроме того, неполным малообеспеченным семьям с детьми от 8 до 16 лет уже с 1 июля будут назначены ежемесячные выплаты в размере половины детского прожиточного минимума в регионе (в среднем по стране это 5650 рублей). Также с 1 июля вводится ежемесячное пособие беременным женщинам, вставшим на учёт на сроке до 12 недель и находящимся в трудной материальной ситуации.
Лента новостей
"История о человеческой глупости и врачебной халатности": В Подмосковье пенсионер "воскрес" через несколько дней после похорон из-за путаницы в больнице
сегодня в 11:52
Прославившийся "покушением на Ельцина" экс-депутат Шашурин заявил о краже $182 миллионов со счёта
сегодня в 11:38
Проблема глобального масштаба: Инфекционист объяснил связь нерационального использования антибиотиков с пандемией коронавируса
сегодня в 11:24
Комментариев: 0