Путин предложил многодетной семье из Надыма погостить в Сочи, но она оказалась с путёвкой в Геленджик. Видео © LIFE

Президент России Владимир Путин пригласил многодетную семью из Надыма погостить в Сочи и пообещал организовать "хороший отдых". Так российский лидер отреагировал на слова отца семейства, который рассказал о планах отправиться в Краснодарский край на машине.

"Мы вам организуем хороший отдых, машинку дадим, чтобы могли покататься, посмотреть олимпийский объект", — предложил Путин, добавив, что до региона лучше добраться на самолёте.

В ответ глава семьи поблагодарил президента и рассказал, что предприятие, на котором он работает, обещало предоставить путёвку в санаторий в Геленджике, где семья и планировала отдохнуть.

"Мы договоримся, у нас тут тоже предприятие, называется Управление делами Президента, оно вас поддержит", — отметил глава государства на встрече с семьями, награждёнными орденом "Родительская слава", по видеосвязи.