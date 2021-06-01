Прославившийся "покушением на Ельцина" экс-депутат Шашурин заявил о краже $182 миллионов со счёта
Однако сотрудники банка утверждают, что счёта, о котором сообщил бывший парламентарий, вообще не существует. По данному факту проводится проверка.
Сергей Шашурин. Фото © ТАСС / Евгений Буров
Скандальный экс-депутат Сергей Шашурин, прославившийся "покушением на Бориса Ельцина", вышел из затишья, заявив о краже 182 миллионов долларов с его банковского счёта. Однако в этой истории не всё так просто, отметил источник Лайфа в правоохранительных органах.
Бывший парламентарий обратился к правоохранителям 31 мая. По его словам, сотрудники банка заявили, что счёт, на котором должно лежать более 180 миллионов долларов, отсутствует, как и деньги на нём. При этом Шашурин утверждает, что ему достоверно известно об открытии счёта на его имя и наличии на нём обозначенных средств.
По факту произошедшего проводится проверка.
Сергей Шашурин был депутатом Госдумы второго и третьего созывов. Он был трижды судим: за хулиганство, вымогательство и сопротивление представителю власти. Первую судимость получил в 1978 году после драки с дружинниками. При этом суд установил, что при задержании Шашурин избил 19 сотрудников милиции. Тогда он получил 1,5 года условно. В 1992-м его арестовали по подозрению в организации покушения на президента Бориса Ельцина, а позже к обвинению добавили хищение госимущества и нападение на следователя. Однако затем все обвинения были сняты. В 2005-м Шашурина признали виновным в клевете на руководство МВД Татарстана, тогда же начался процесс по обвинению его в мошенничестве в особо крупном размере. За хищение продукции ОАО "Татархлебпродукт" Шашурина приговорили к семи с половиной годам колонии общего режима, после обжалования срок сократился до четырёх с половиной лет колонии-поселения. В мае 2006-го приговор за клевету был отменён Верховным судом, в результате общий срок наказания составил два года восемь месяцев.
Ранее Лайф рассказывал, что аудитор Счётной палаты Михаил Мень подал в отставку. В ноябре прошлого года Следком предъявил ему обвинения в хищении 700 миллионов рублей. Сам фигурант дела о растрате вины не признал, а сложившуюся ситуацию назвал недоразумением. 20 апреля Верховный суд смягчил ему меру пресечения. Запрет на совершение определённых действий заменили на подписку о невыезде. А в мае 2021 года дело в отношении Меня прекратили за истечением срока давности.
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