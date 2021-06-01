Прославившийся "покушением на Ельцина" экс-депутат Шашурин заявил о краже $182 миллионов со счёта

Бывший парламентарий обратился к правоохранителям 31 мая. По его словам, сотрудники банка заявили, что счёт, на котором должно лежать более 180 миллионов долларов, отсутствует, как и деньги на нём. При этом Шашурин утверждает, что ему достоверно известно об открытии счёта на его имя и наличии на нём обозначенных средств.

Сергей Шашурин был депутатом Госдумы второго и третьего созывов. Он был трижды судим: за хулиганство, вымогательство и сопротивление представителю власти. Первую судимость получил в 1978 году после драки с дружинниками. При этом суд установил, что при задержании Шашурин избил 19 сотрудников милиции. Тогда он получил 1,5 года условно. В 1992-м его арестовали по подозрению в организации покушения на президента Бориса Ельцина, а позже к обвинению добавили хищение госимущества и нападение на следователя. Однако затем все обвинения были сняты. В 2005-м Шашурина признали виновным в клевете на руководство МВД Татарстана, тогда же начался процесс по обвинению его в мошенничестве в особо крупном размере. За хищение продукции ОАО "Татархлебпродукт" Шашурина приговорили к семи с половиной годам колонии общего режима, после обжалования срок сократился до четырёх с половиной лет колонии-поселения. В мае 2006-го приговор за клевету был отменён Верховным судом, в результате общий срок наказания составил два года восемь месяцев.