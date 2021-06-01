Строящийся российский газопровод "Северный поток – 2" является козырной картой, которую Россия будет использовать против Украины. Об этом заявил президент Незалежной Владимир Зеленский в интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Чтобы торговаться по Донбассу, чтобы выбить для сепаратистов амнистию, чтобы оставить за Россией контроль над результатами местных выборов и так далее, нужно повышать ставки. "Северный поток – 2" на сегодня — это козырная ставка", — сказал украинский лидер.

Зеленский также добавил, что, по сути, сейчас в руках у России "оказался флеш-рояль", который поддерживает Европа, не желая защищать украинскую энергетическую безопасность и её газовые контракты. По мнению президента Украины, после завершения строительства "Северного потока – 2" Москва будет оказывать давление на Киев в переговорах по урегулированию в Донбассе, а также "отключит" Украину от транзита газа.

"Если они завершат техническую сторону "Северного потока – 2" в этом году, он заработает через два – три года. И мы знаем, что будет — всё это делается для того, чтобы следующего контракта у Украины не было… Россия точно нас отключит", — отметил Зеленский.