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"Настоящий флеш-рояль": Зеленский назвал "Северный поток – 2" козырем России против Украины

По мнению лидера Незалежной, после завершения строительства газопровода Москва будет оказывать давление на Киев в переговорах по урегулированию в Донбассе, а также может попросту "отключить" страну от транзита газа.

1 июня, 11:21
<p>Владимир Зеленский. Фото © ТАСС / ЕРА</p>

Владимир Зеленский. Фото © ТАСС / ЕРА

Строящийся российский газопровод "Северный поток – 2" является козырной картой, которую Россия будет использовать против Украины. Об этом заявил президент Незалежной Владимир Зеленский в интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Чтобы торговаться по Донбассу, чтобы выбить для сепаратистов амнистию, чтобы оставить за Россией контроль над результатами местных выборов и так далее, нужно повышать ставки. "Северный поток – 2" на сегодня — это козырная ставка", — сказал украинский лидер.

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Зеленский также добавил, что, по сути, сейчас в руках у России "оказался флеш-рояль", который поддерживает Европа, не желая защищать украинскую энергетическую безопасность и её газовые контракты. По мнению президента Украины, после завершения строительства "Северного потока – 2" Москва будет оказывать давление на Киев в переговорах по урегулированию в Донбассе, а также "отключит" Украину от транзита газа.

"Если они завершат техническую сторону "Северного потока – 2" в этом году, он заработает через два – три года. И мы знаем, что будет — всё это делается для того, чтобы следующего контракта у Украины не было… Россия точно нас отключит", — отметил Зеленский.

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Ранее Зеленский назвал Союзное государство России и Белоруссии угрозой для Украины. Он отметил, что официальный Киев "видит опасность" для себя в создании настоящего Союзного государства.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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