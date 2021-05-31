Зеленский рассказал, какое вооружение хочет получить от Германии

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о желании получить от Германии вооружение, в частности автоматические винтовки и радиоаппаратуру. Об этом лидер Незалежной рассказал в интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Автоматические винтовки, аудиоаппаратура, многое другое. Мы получили от американцев джипы Hummer, а Германия является ведущей страной в производстве бронированных военных машин", — отметил Зеленский, отвечая на вопрос, какую военную технику Киев хотел бы получить от Берлина.

Также украинский президент поблагодарил сопредседателя немецкой партии зелёных Роберта Хабека, который выступил за поставки Украине оружия. По словам Зеленского, он смог поставить себя на место Украины и понять, что Киев "остро нуждается в вооружении".