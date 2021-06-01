Путин: Поддержка семей с детьми — приоритет политики РФ

Президент РФ общается с семьями, удостоенными ордена "Родительская слава". Видео © LIFE

Поддержка семей с детьми, создание условий для достойного воспитания ребёнка — это безусловный приоритет политики РФ. Об этом заявил президент Владимир Путин, общаясь с обладателями ордена "Родительская слава" по видеосвязи.

"Мы по хорошей традиции чествуем семьи, удостоенные ордена "Родительская слава". 1 июня — День защиты детей, по-моему, сегодня ещё и Всемирный день родителей. Хочу поздравить всех граждан России с этим замечательным праздником. Самое нужное, необходимое для каждого ребёнка — это любовь и забота родителей, крепкая семья, где царят взаимопонимание и уважение друг к другу", — отметил Путин.

Президент выразил мнение, что многие молодые россияне, глядя на многодетные семьи, тоже хотят завести больше детей.

"Среди моих близких людей тоже есть такие семьи. Это по-настоящему прекрасно. Потому что семья, в которой много детей, — основа будущего России, продолжение нашей тысячелетней истории как нации, единого народа", — сказал глава государства.