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Путин: Поддержка семей с детьми — приоритет политики РФ

Глава государства также подчеркнул, что многодетные семьи — это основа будущего страны и продолжение нашей тысячелетней истории.

1 июня, 11:07

Президент РФ общается с семьями, удостоенными ордена "Родительская слава". Видео © LIFE

Поддержка семей с детьми, создание условий для достойного воспитания ребёнка — это безусловный приоритет политики РФ. Об этом заявил президент Владимир Путин, общаясь с обладателями ордена "Родительская слава" по видеосвязи.

"Мы по хорошей традиции чествуем семьи, удостоенные ордена "Родительская слава". 1 июня — День защиты детей, по-моему, сегодня ещё и Всемирный день родителей. Хочу поздравить всех граждан России с этим замечательным праздником. Самое нужное, необходимое для каждого ребёнка — это любовь и забота родителей, крепкая семья, где царят взаимопонимание и уважение друг к другу", — отметил Путин.

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Президент выразил мнение, что многие молодые россияне, глядя на многодетные семьи, тоже хотят завести больше детей.

"Среди моих близких людей тоже есть такие семьи. Это по-настоящему прекрасно. Потому что семья, в которой много детей, — основа будущего России, продолжение нашей тысячелетней истории как нации, единого народа", — сказал глава государства.

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А 26 мая Владимир Путин подписал закон о мерах поддержки семей с детьми и беременных женщин, направленных на реализацию его Послания Федеральному собранию. Документ устанавливает оплату больничного по уходу за ребёнком в возрасте до семи лет включительно в размере 100% от заработка с 1 сентября 2021 года. Кроме того, неполным малообеспеченным семьям с детьми от 8 до 16 лет уже с 1 июля будут назначены ежемесячные выплаты в размере половины детского прожиточного минимума в регионе (в среднем по стране это 5650 рублей). Также с 1 июля вводится ежемесячное пособие беременным женщинам, вставшим на учёт на сроке до 12 недель и находящимся в трудной материальной ситуации.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
Юнашев Александр
Юнашев Александр

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