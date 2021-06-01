Путин: Поддержка семей с детьми — приоритет политики РФ
Глава государства также подчеркнул, что многодетные семьи — это основа будущего страны и продолжение нашей тысячелетней истории.
Президент РФ общается с семьями, удостоенными ордена "Родительская слава". Видео © LIFE
Поддержка семей с детьми, создание условий для достойного воспитания ребёнка — это безусловный приоритет политики РФ. Об этом заявил президент Владимир Путин, общаясь с обладателями ордена "Родительская слава" по видеосвязи.
"Мы по хорошей традиции чествуем семьи, удостоенные ордена "Родительская слава". 1 июня — День защиты детей, по-моему, сегодня ещё и Всемирный день родителей. Хочу поздравить всех граждан России с этим замечательным праздником. Самое нужное, необходимое для каждого ребёнка — это любовь и забота родителей, крепкая семья, где царят взаимопонимание и уважение друг к другу", — отметил Путин.
Президент выразил мнение, что многие молодые россияне, глядя на многодетные семьи, тоже хотят завести больше детей.
"Среди моих близких людей тоже есть такие семьи. Это по-настоящему прекрасно. Потому что семья, в которой много детей, — основа будущего России, продолжение нашей тысячелетней истории как нации, единого народа", — сказал глава государства.
А 26 мая Владимир Путин подписал закон о мерах поддержки семей с детьми и беременных женщин, направленных на реализацию его Послания Федеральному собранию. Документ устанавливает оплату больничного по уходу за ребёнком в возрасте до семи лет включительно в размере 100% от заработка с 1 сентября 2021 года. Кроме того, неполным малообеспеченным семьям с детьми от 8 до 16 лет уже с 1 июля будут назначены ежемесячные выплаты в размере половины детского прожиточного минимума в регионе (в среднем по стране это 5650 рублей). Также с 1 июля вводится ежемесячное пособие беременным женщинам, вставшим на учёт на сроке до 12 недель и находящимся в трудной материальной ситуации.
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