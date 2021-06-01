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"Две минуты назад чуть не сдохли": Под Тюменью пожарные десантники час провели в ледяной воде, спасаясь от огня

Их оборудование было уничтожено пламенем во время тушения леса возле посёлка Комсомольский, спасатели оказались в огненной ловушке.

1 июня, 11:12

Фото © TikTok / vladimir88857

Под Тюменью пожарные десантники час провели в ледяной воде, спасаясь от огня. Видео © TikTok / vladimir88857

В Вагайском районе Тюменской области группе пожарных десантников удалось спастись от пожара, спустившись к реке. Один из участников опубликовал видео в "Тиктоке".

Огонь подступил к пожарным, специалисты пытались окопаться. На кадрах видно, что пожар уничтожил их имущество и оборудование. Но десантники не унывали из-за случившегося, искренне радуясь тому, что остались живы.

Никто из спасателей не пострадал, каких-либо комментариев от официальных лиц и служб региона по поводу случившегося пока нет.

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Напомним, что в середине мая было потушено самое крупное в Тюменской области лесное возгорание. Площадь пожара составляла 44 тысячи гектаров.

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Движение на трассе Екатеринбург — Тюмень закрыли из-за мощного лесного пожара

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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