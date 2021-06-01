"Две минуты назад чуть не сдохли": Под Тюменью пожарные десантники час провели в ледяной воде, спасаясь от огня

Их оборудование было уничтожено пламенем во время тушения леса возле посёлка Комсомольский, спасатели оказались в огненной ловушке.