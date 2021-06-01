Лукашенко раскрыл, когда Белоруссия получит второй транш российского кредита

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна получит последний транш в 500 миллионов долларов российского кредита в июне. Об этом глава республики договорился с российским лидером Владимиром Путиным во время переговоров в Сочи.

"Президент России, когда мы расставались, мне на ходу сказал: я тебе должен напомнить, что второй транш по ранее договорённому кредиту на миллиард долларов вы получите буквально в июне", — сказал Лукашенко.