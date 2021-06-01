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Лукашенко раскрыл, когда Белоруссия получит второй транш российского кредита

Лидеры РФ и Белоруссии провели двухдневную встречу в Сочи, во время которой поднималось много вопросов, касающихся международной повестки.

1 июня, 11:18
<p>Фото © ТАСС / Дмитрий Астахов / POOL</p>

Фото © ТАСС / Дмитрий Астахов / POOL

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна получит последний транш в 500 миллионов долларов российского кредита в июне. Об этом глава республики договорился с российским лидером Владимиром Путиным во время переговоров в Сочи.

"Президент России, когда мы расставались, мне на ходу сказал: я тебе должен напомнить, что второй транш по ранее договорённому кредиту на миллиард долларов вы получите буквально в июне", — сказал Лукашенко.

Белоруссия в ближайшее время получит от России транш в $500 млн

Белоруссия в ближайшее время получит от России транш в $500 млн

Напомним, президент Белоруссии Александр Лукашенко прилетел в Сочи 28 мая. Перед началом встречи Путин назвал всплеском эмоций события вокруг республики после инцидента с лайнером Ryanair. А Лукашенко заявил Путину, что ситуацию в Белоруссии пытаются "раскачать" до уровня августа прошлого года. При этом белорусский президент захватил на переговоры в Сочи доказательства, что за скандалом вокруг экстренной посадки борта Ryanair якобы скрывалась попытка дестабилизации в республике. Их переговоры продолжались более пяти часов. 29 мая президенты продолжили общение, но уже в неформальной обстановке.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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