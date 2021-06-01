Лукашенко раскрыл, когда Белоруссия получит второй транш российского кредита
Лидеры РФ и Белоруссии провели двухдневную встречу в Сочи, во время которой поднималось много вопросов, касающихся международной повестки.
Фото © ТАСС / Дмитрий Астахов / POOL
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна получит последний транш в 500 миллионов долларов российского кредита в июне. Об этом глава республики договорился с российским лидером Владимиром Путиным во время переговоров в Сочи.
"Президент России, когда мы расставались, мне на ходу сказал: я тебе должен напомнить, что второй транш по ранее договорённому кредиту на миллиард долларов вы получите буквально в июне", — сказал Лукашенко.
Напомним, президент Белоруссии Александр Лукашенко прилетел в Сочи 28 мая. Перед началом встречи Путин назвал всплеском эмоций события вокруг республики после инцидента с лайнером Ryanair. А Лукашенко заявил Путину, что ситуацию в Белоруссии пытаются "раскачать" до уровня августа прошлого года. При этом белорусский президент захватил на переговоры в Сочи доказательства, что за скандалом вокруг экстренной посадки борта Ryanair якобы скрывалась попытка дестабилизации в республике. Их переговоры продолжались более пяти часов. 29 мая президенты продолжили общение, но уже в неформальной обстановке.
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