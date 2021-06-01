"История о человеческой глупости и врачебной халатности": В Подмосковье пенсионер "воскрес" через несколько дней после похорон из-за путаницы в больнице
Из-за проблем со здоровьем мужчина не может обратиться в суд с требованием о восстановлении себя в правах. Минздрав региона разбирается в случившемся.
Фото © Facebook / Varvara Korchaskina
В Московской области пенсионера "похоронили" из-за путаницы в местной больнице. Об этом внучка пострадавшего Варвара Корчашкина рассказала в "Фейсбуке".
Григория Васильева ранее госпитализировали в областную больницу Солнечногорска с подозрением на инсульт. Точное состояние мужчины не было известно родным, поскольку на территории учреждения действовали ковидные ограничения, запрещающие посещать родственника.
Утром через несколько дней после госпитализации родным позвонили из больницы и сообщили, что мужчина скончался. Опознания не проводилось, а вещи дедушки не могли найти. Когда родственникам выдали тело покойного, они удивились и сообщили врачам, что это не Васильев, несмотря на все документы и бирки. Медики убедили их, что люди "очень меняются после смерти, инсульта и трепанации черепа при вскрытии".
Тело предали земле, однако на отпевании друзья и знакомые тоже удивились, что мужчина в целом вообще не похож на себя, хотя общие черты есть. Семья была убита горем, но история на этом только началась.
Ещё через пару дней родным пенсионера вновь позвонили из больницы и сообщили, что Васильев на самом деле жив — произошла ошибка.
"Оказывается, мой дедушка лежал в одной палате с другим взрослым мужчиной, который был примерно того же возраста. Они оба были лежачими, оба с инсультом, оба почти не говорили, оба плохо слышали и внешне имели сходство. Со слов сотрудников больницы, какая-то санитарка поменяла их местами на кроватях, а на вахте об этом якобы не сообщила. И когда тот мужчина умер, то умер он на кровати, которая числилась за моим дедушкой", — объяснила девушка.
Когда близким другого пациента позвонили и сказали, что его можно забирать, поскольку лечение окончено, те приехали и увидели перед собой Васильева. Ничего не понимающие люди заявили, что им "выдали" не их родственника.
Сотрудники больницы, со слов автора поста, поначалу угрожали прокуратурой, а потом выяснили, что семья Васильевых похоронила не того человека, поскольку мужчин перепутали в медучреждении.
Далее проявилась следующая проблема. По документам Васильев считается мёртвым, и переместить его в другую больницу невозможно. А восстановить мужчину в правах суд может лишь по запросу больницы (в его ведении также вопрос об эксгумации тела из семейной могилы), прокурора или самого пострадавшего.
В больнице заявили, что всех виновных уже уволили. Но, как отметила внучка пострадавшего, все по-прежнему работают на своих местах.
Лайфу в Минздраве Московской области сообщили, что по данному факту проводится проверка, лечащий врач на время отстранён от работы.
"По предварительным результатам установлено, что были перепутаны медицинские документы пациентов. Родственники уведомлены о данном инциденте. Пациенту будет оказана вся необходимая юридическая помощь в оформлении документов, а также предложена медицинская реабилитация в ведущей профильной клинике", — заявили в ведомстве.
Ранее стало известно, что из-за врачебной ошибки в возрасте 29 лет скончалась британская актриса Амия Лоундес, известная участием в научно-фантастическом сериале "Доктор Кто". Она умерла ещё в июне 2020 года. Однако до недавнего времени о её смерти известно не было, поскольку несколько месяцев ушло на установление деталей произошедшего.
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