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Сборная Канады уступила Финляндии и близка к вылету с ЧМ по хоккею

Теперь "кленовым листьям" нужно ждать матча Германии и Латвии, который для их прохода дальше должен завершиться в основное время.

1 июня, 11:56
<p>Фото © ТАСС / Наталия Федосенко</p>

Фото © ТАСС / Наталия Федосенко

Сборная Канады уступила по буллитам команде Финляндии в заключительном матче группового этапа чемпионата мира по хоккею в Риге — 2:3 и теперь близка к вылету с турнира.

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Родоначальники хоккея с первых минут бросились вперёд и сразу же смогли открыть счёт: отличился Пирри. Однако в начале второго периода Руотсалайнен счёт сравнял. Канаде снова нужно было забивать — и чем скорее, тем лучше. С этой задачей прекрасно справился Комтуа. Однако до победы "кленовым листьям" не хватило четырёх минут: всё тот же Руотсалайнен восстановил равенство в конце матча.

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Судьбу встречи решил автор дубля, который и реализовал победный буллит. Таким образом, у Канады в турнирной таблице — десять очков и пока она занимает третье место. Выйти в плей-офф команда Жерара Галлана сможет лишь при условии, что матч Германия – Латвия закончится победой одной из команд в основное время.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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