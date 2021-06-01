Сборная Канады уступила Финляндии и близка к вылету с ЧМ по хоккею

Сборная Канады уступила по буллитам команде Финляндии в заключительном матче группового этапа чемпионата мира по хоккею в Риге — 2:3 и теперь близка к вылету с турнира.

Родоначальники хоккея с первых минут бросились вперёд и сразу же смогли открыть счёт: отличился Пирри. Однако в начале второго периода Руотсалайнен счёт сравнял. Канаде снова нужно было забивать — и чем скорее, тем лучше. С этой задачей прекрасно справился Комтуа. Однако до победы "кленовым листьям" не хватило четырёх минут: всё тот же Руотсалайнен восстановил равенство в конце матча.