Швейцария не исключает закрытия неба над Женевой во время встречи Путина и Байдена

Швейцария может закрыть небо Женевы для полётов гражданской авиации во время саммита России и США, в котором примут участие Владимир Путин и Джо Байден. Об этом заявил официальный представитель Федерального департамента обороны, гражданской защиты населения и спорта Лоренц Фришкнехт.

"Подготовка к наблюдению за воздушным пространством ведётся. В настоящее время мы не можем предоставить более подробную информацию. Возможные меры включают наблюдение за воздушным пространством, развёртывание боевых самолётов и наземных средств ПВО, а также ограничение на использование воздушного пространства для гражданской авиации", — цитирует его РИА "Новости".