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Швейцария не исключает закрытия неба над Женевой во время встречи Путина и Байдена

Также из возможных мер безопасности называются наблюдение за воздушным пространством и развёртывание боевых самолётов и наземных средств ПВО.

1 июня, 12:04

Фото © Shutterstock

Швейцария может закрыть небо Женевы для полётов гражданской авиации во время саммита России и США, в котором примут участие Владимир Путин и Джо Байден. Об этом заявил официальный представитель Федерального департамента обороны, гражданской защиты населения и спорта Лоренц Фришкнехт.

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"Подготовка к наблюдению за воздушным пространством ведётся. В настоящее время мы не можем предоставить более подробную информацию. Возможные меры включают наблюдение за воздушным пространством, развёртывание боевых самолётов и наземных средств ПВО, а также ограничение на использование воздушного пространства для гражданской авиации", — цитирует его РИА "Новости".

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Напомним, ранее в Кремле подтвердили, что встреча российского и американского лидеров состоится в Женеве 16 июня. Это будет первая личная встреча Путина и Байдена с момента вступления последнего в должность главы Соединённых Штатов. Кроме того, для российского президента это станет первой зарубежной поездкой за полтора года. Вместе с тем звучат мнения, что встреча может не состояться. Так, об этом предупредил политолог Александр Шатилов.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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