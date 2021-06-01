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"Сами сделали "Северный поток – 2" одной из главных мейнстримных тем": Политолог назвал украинской хуцпой заявление Зеленского о "флеш-рояле" в руках России

Подобными выпадами в адрес реализации "Северного потока – 2" украинский президент просто-напросто отрабатывает свою риторику. Не стоит пытаться уловить какой-либо смысл в столь громких заявлениях, поскольку в них его и нет, отметил эксперт.

1 июня, 13:00
<p>Фото © ТАСС / DPA</p>

Фото © ТАСС / DPA

Словами о "Северном потоке – 2", о том, что сейчас в руках у России "оказался флеш-рояль", который поддерживает Европа, не желая защищать украинскую энергетическую безопасность, лидер Незалежной Владимир Зеленский показывает хамство по отношению к европейским лидерам. Такое мнение выразил директор Института новейших государств, политолог Алексей Мартынов в беседе с Лайфом.

"Это такая украинская хуцпа (дерзость. — Прим. Лайфа) со стороны Зеленского — хамить европейским лидерам. Его предшественник Порошенко сейчас имитирует бурную политическую деятельность. Но все прекрасно понимают, что до конца этого проекта, имею в виду Зеленского, всё будет хорошо. То есть 2–2,5 года транзита российского газа будет обеспечено, что подтвердила российская сторона", — рассказал эксперт.

Зеленский назвал Союзное государство России и Белоруссии угрозой для Украины

Зеленский назвал Союзное государство России и Белоруссии угрозой для Украины

Мартынов отметил, что подобными выпадами в адрес реализации "Северного потока – 2" Зеленский просто-напросто отрабатывает свою риторику. По словам политолога, даже не стоит пытаться уловить какой-либо смысл в столь громких заявлениях, поскольку там его и нет.

"Они сами [украинская власть] не без помощи американцев сделали "Северный поток – 2" одной из главных мейнстримных тем. Вместо того чтобы думать, что делать дальше, как нормальные люди, у них просто фигуры речи. Это внутрисюжетные линии в четырёхлетнем сериале", — заключил эксперт.

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Зеленский заявил, что эскалация конфликта с РФ возможна в любой момент до конца сентября

Ранее Владимир Зеленский назвал "Северный поток – 2" козырем России против Украины. По мнению лидера Незалежной, после завершения строительства газопровода Москва будет оказывать давление на Киев в переговорах по урегулированию в Донбассе, а также может попросту "отключить" страну от транзита газа.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова
Кристина Шайдуллина
Кристина Шайдуллина

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