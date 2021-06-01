"Сами сделали "Северный поток – 2" одной из главных мейнстримных тем": Политолог назвал украинской хуцпой заявление Зеленского о "флеш-рояле" в руках России

Подобными выпадами в адрес реализации "Северного потока – 2" украинский президент просто-напросто отрабатывает свою риторику. Не стоит пытаться уловить какой-либо смысл в столь громких заявлениях, поскольку в них его и нет, отметил эксперт.