У умственно отсталых девочек-близняшек из Москвы, которых избивала и связывала пакетами приёмная мать, уже заживают травмы. Сами они в норме и, учитывая диагноз, в меру адекватные. Об этом Лайфу сообщил источник.

Малышки уже просятся домой, рассказал наш собеседник. По словам специалиста, это может объясняться тем, что жестокое отношение, вероятно, стало для них вариантом нормы. При этом брат близняшек, который также является приёмным, уточнил при общении с психологом, что родители били сестёр ремнём и руками, таскали за волосы, однако связывали их только на отдыхе, в частности в поездке в Сочи.