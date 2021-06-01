Просятся домой: Лайф узнал о состоянии умственно отсталых близняшек, спасённых от приёмной матери-тиранши
Девочки пройдут психолого-педагогическую экспертизу. Сейчас они находятся в больнице, а за их дальнейшие перемещения отвечают органы опеки.
Скриншот видео © LIFE
У умственно отсталых девочек-близняшек из Москвы, которых избивала и связывала пакетами приёмная мать, уже заживают травмы. Сами они в норме и, учитывая диагноз, в меру адекватные. Об этом Лайфу сообщил источник.
Малышки уже просятся домой, рассказал наш собеседник. По словам специалиста, это может объясняться тем, что жестокое отношение, вероятно, стало для них вариантом нормы. При этом брат близняшек, который также является приёмным, уточнил при общении с психологом, что родители били сестёр ремнём и руками, таскали за волосы, однако связывали их только на отдыхе, в частности в поездке в Сочи.
Девочкам назначили психолого-педагогическую экспертизу. На данный момент они находятся в больнице, где у них должны взять все необходимые анализы, а после органы опеки планируют отправить их в центр психического здоровья детей и подростков имени Сухаревой, где и проведут исследование.
Напомним, Лайф ранее рассказал, как сотрудники отеля спасли умственно отсталых детей от приёмной матери — тирана, избивавшей и связывавшей близняшек пакетами. Ужасная правда всплыла, когда семья отдыхала в Сочи. В один из дней горничная наткнулась в номере на связанную девочку, о чём сообщила охране. Близняшки заявили, что не хотят жить с родителями. Женщина сама написала добровольное заявление, чтобы её освободили от обязанностей по воспитанию близняшек. Однако позднее всё же отметила, что сделала это под давлением.
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