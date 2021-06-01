В Москве обвиняемый в убийстве сбежал из зала суда во время перерыва

Антон Бережной, обвиняемый в нападении на двух молодых людей летом 2019 года, повлёкшем смерть одного из них, сбежал из зала Басманного суда Москвы перед вынесением ему вердикта. Об этом сообщил телеканал "360".

Во время прений сторон мужчина выступил с последним словом и исчез после того, как все ушли на перерыв. В суде были вынуждены отложить заседание. Обвиняемого усиленно ищут, тот оставил свой паспорт в здании суда. У оперативников есть информация о том, что Бережной может уехать из столицы.

Необходимо напомнить, что летом 2019 года мужчине не понравилась сексуальная ориентация двух парней, стоящих возле Курского вокзала. Он напал на них с ножом, в результате чего один юноша скончался, а другой попал в больницу. В феврале прошлого года присяжные решили оправдать мужчину. В связи с апелляцией прокурора и представителя потерпевших уголовное дело было отправлено на новое рассмотрение.