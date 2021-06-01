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В Пермском крае парень проиграл в карты свою жизнь, и его сразу же зарезали

В посёлке Яйва Александровского района двое знакомых решили сыграть в карты и сделали самые высокие ставки.

1 июня, 08:58

Фото © VK

22-летний Максим гостил у 50-летнего приятеля Андрея, скрашивая вечер алкоголем. И, по словам знакомых, во время одной из карточных партий мужчины заключили странное пари. Они поспорили, кто кого сможет зарезать, пишет kp.ru.

Погибший. Фото © VK

Погибший. Фото © VK

Проигравшим оказался Максим, а его приятель не стал долго раздумывать и нанёс парню удар ножом в шею. По рассказам местных жителей, Андрей ранее уже не раз оказывался за решёткой и часто хватался за оружие под воздействием алкоголя. "На похороны пришло очень много людей. Друзья, знакомые, родственники, местные жители. Очень жаль его маму. У бедной женщины слёз даже не было, она просто выла. Надеюсь, убийцу посадят надолго", — поделилась знакомая погибшего.

Совершившего нападение задержали, в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. "Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)", — указано на сайте СУ СКР по Пермскому краю. По версии следствия, в ходе пьяных посиделок Максим оскорбил старшего товарища, и тот на почве личной неприязни напал и убил оппонента.

Сибирячка спасла раненую чайку на Кубе, не подозревая, что вскоре умрёт из-за своего доброго поступка

Сибирячка спасла раненую чайку на Кубе, не подозревая, что вскоре умрёт из-за своего доброго поступка

Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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