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Сибирячка спасла раненую чайку на Кубе, не подозревая, что вскоре умрёт из-за своего доброго поступка

Ксения П. из Новосибирска отправилась в отпуск на Кубу, путёвку куда ей подарил супруг. Влюблённые вылетели туда в день рождения девушки, 16 мая, не подозревая, что этот праздник станет для неё последним.

31 мая, 12:47

Фото © Instagram/kseniia__poliakova. Скриншот © kp.ru

На отдыхе Ксения, которая очень любила животных, нашла раненую чайку. Девушка не смогла оставить птицу в беде и принялась о ней заботиться, пишет kp.ru. Вскоре пернатая пошла на поправку, и заботливая сибирячка со спокойным сердцем её отпустила. Но заболела сама.

Фото © Instagram

Фото © Instagram

По словам подруги, у Ксении повысилась температура, к которой добавился сухой кашель. Подобные симптомы можно наблюдать и при коронавирусе, но тест на него оказался отрицательным. Позже девушку всё же удалось поместить в больницу, но медики не успели ей помочь. "Врачи, к сожалению, не сразу поняли, что это мог быть орнитоз", — отметила приятельница. Орнитоз — острое инфекционное заболевание, которое характеризуется лихорадкой, общей интоксикацией, поражением лёгких, центральной нервной системы, увеличением печени и селезёнки. Им можно заразиться от птиц.

Видео © kp.ru

29 мая стало известно, что Ксения умерла в кубинской больнице. Последний пост в её инстаграме — размышления на тему дня рождения. Девушка писала, что не чувствует себя на исполнившиеся 37 лет. Сибирячка отметила, что наконец у неё в жизни всё хорошо и она счастлива: её окружают милые, добрые люди, у неё есть любимые животные, работа и муж.

У меня есть прошлое, настоящее и будущее! И весь мир. <...> Я счастливый человек

Ксения П.

Фото © Instagram

Фото © Instagram

Также Ксения написала слова благодарности родителям, с которыми у неё были непростые отношения. Словно предчувствуя беду, девушка расставила все точки над "i" и подвела итоги. Сибирячка надеялась, что её дети смогут унаследовать чувство юмора, переданное ей умершим отцом. Но несколько дней спустя нелепая случайность погубила её жизнь.

Спасибо моим родителям. Никогда не писала и не говорила, но у нас были сложные отношения... Папа умер несколько лет назад. С мамой общаемся очень редко. Но они заложили во мне все самые лучшие качества, которыми я могу гордиться. Самое главное — научили быть доброй и справедливой. А ещё любить животных и помогать им. И за чувство юмора отдельное спасибо моему папе, надеюсь, что я передам это качество по наследству

Ксения П.

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Тело пропавшего егеря нашли в лесу, и страшное видео с телефона раскрыло, какой смертью он погиб

Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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