Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

Тело пропавшего егеря нашли в лесу, и страшное видео с телефона раскрыло, какой смертью он погиб

Мужчина столкнулся с опасностью, которая стала для него смертельной.

28 мая, 12:31

Скриншот © Telegram / "Бушующий мир"

Трагедия произошла в Червенском лесхозе, что находится в Минской области в Белоруссии. По предварительным данным, утром 26 мая 43-летний егерь отправился в лес по работе. Однако время шло, а мужчина всё не возвращался. Его бросились искать, и вечером коллега обнаружил тело пропавшего со множественными травмами, отметили в местном СК.

Видео © Telegram / "Бушующий мир"

Когда правоохранители осматривали место, где был найден труп, они обнаружили также телефон, принадлежавший погибшему. И в мобильном оказалось видео, которое раскрывало, какой смертью егерь погиб. Мужчина успел снять свои последние мгновения, перед тем как на него напал кабан.

На обнаруженных кадрах слышно лай собаки и нецензурный выкрик испуганного мужчины, который резко сменил направление и побежал в другую сторону. Затем видео прерывается. Спастись от дикого зверя егерю не удалось. По факту гибели проводится проверка, пишет БелТА.

В Мытищах разбился один из старейших байкеров России — видео с последними секундами жизни

В Мытищах разбился один из старейших байкеров России — видео с последними секундами жизни

Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Следователи проверяют участкового, осуществлявшего надзор за нижегородским Чикатило

сегодня в 12:46

В Чернигове отец убил 7-летнего сына, ударив ножом более 100 раз, и соврал о его пропаже

сегодня в 10:02

Актриса фильмов "Техасская резня бензопилой" и "Любовь и монстры" трагически скончалась в 30 лет

сегодня в 13:15

В Белоруссии возбудили дело против мэра Риги и главы МИД Латвии после инцидента с флагом на ЧМ

сегодня в 13:26

"Ювентус" объявил о назначении Аллегри главным тренером

сегодня в 13:24

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1