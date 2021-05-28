Тело пропавшего егеря нашли в лесу, и страшное видео с телефона раскрыло, какой смертью он погиб

Трагедия произошла в Червенском лесхозе, что находится в Минской области в Белоруссии. По предварительным данным, утром 26 мая 43-летний егерь отправился в лес по работе. Однако время шло, а мужчина всё не возвращался. Его бросились искать, и вечером коллега обнаружил тело пропавшего со множественными травмами, отметили в местном СК.

Видео © Telegram / "Бушующий мир"

Когда правоохранители осматривали место, где был найден труп, они обнаружили также телефон, принадлежавший погибшему. И в мобильном оказалось видео, которое раскрывало, какой смертью егерь погиб. Мужчина успел снять свои последние мгновения, перед тем как на него напал кабан.