Плющенко остался в списке тренеров сборной России на олимпийский сезон
Он был включён туда ещё в прошлом году, когда под его началом работали Александра Трусова и Алёна Косторная.
Фото © ТАСС / Олег Бухарев
Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко вошёл в состав тренеров сборной России по фигурному катанию на предстоящий сезон 2021/2022. Об этом говорится на сайте Минспорта РФ.
В список также вошли Этери Тутберидзе, Даниил Глейхенгауз и Сергей Дудаков, а главным тренером назначен президент ФФКР Александр Горшков.
"Какое-то извращенство": Плющенко выехал на лёд своей академии на зелёном "порше", но подписчики этого не оценили
Отметим, что в список наставников сборной Плющенко был включён ещё в прошлом году, когда под его началом работали Алёна Косторная и Александра Трусова. Однако сейчас они обе вернулись к Этери Тутберидзе.
Комментариев: 0