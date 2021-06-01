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Плющенко остался в списке тренеров сборной России на олимпийский сезон

Он был включён туда ещё в прошлом году, когда под его началом работали Александра Трусова и Алёна Косторная.

1 июня, 13:22
<p>Фото © ТАСС / Олег Бухарев</p>

Фото © ТАСС / Олег Бухарев

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко вошёл в состав тренеров сборной России по фигурному катанию на предстоящий сезон 2021/2022. Об этом говорится на сайте Минспорта РФ.

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В список также вошли Этери Тутберидзе, Даниил Глейхенгауз и Сергей Дудаков, а главным тренером назначен президент ФФКР Александр Горшков.

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Отметим, что в список наставников сборной Плющенко был включён ещё в прошлом году, когда под его началом работали Алёна Косторная и Александра Трусова. Однако сейчас они обе вернулись к Этери Тутберидзе.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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