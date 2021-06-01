Плющенко остался в списке тренеров сборной России на олимпийский сезон

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко вошёл в состав тренеров сборной России по фигурному катанию на предстоящий сезон 2021/2022. Об этом говорится на сайте Минспорта РФ.

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Отметим, что в список наставников сборной Плющенко был включён ещё в прошлом году, когда под его началом работали Алёна Косторная и Александра Трусова. Однако сейчас они обе вернулись к Этери Тутберидзе.