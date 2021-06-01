Тсс: В Саранске чуть не случился побег года из полицейского уазика, застрявшего в пробке

Неудавшуюся попытку мужчины в прямом и переносном смысле скрыться от правосудия засёк видеорегистратор очевидца. Ролик уже разлетелся по соцсетям.