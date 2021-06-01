Тсс: В Саранске чуть не случился побег года из полицейского уазика, застрявшего в пробке
Неудавшуюся попытку мужчины в прямом и переносном смысле скрыться от правосудия засёк видеорегистратор очевидца. Ролик уже разлетелся по соцсетям.
Скриншот видео © Соцсети
Саранские полицейские предотвратили "побег года", не дав россиянину улизнуть из уазика прямо на шоссе. Видео © Соцсети
Вчера, 31 мая, в социальных сетях появилось курьёзное видео с неудачной попыткой дерзкого побега из полицейской машины прямо посреди дороги в Саранске, Мордовия.
Как можно увидеть в ролике, снятом на видеорегистратор очевидца, задержанный стражами порядка россиянин воспользовался тем, что полицейский уазик, в котором его перевозили, застрял в пробке на Северо-Восточном шоссе. Предприимчивый мужчина улучил момент, когда машина остановилась, осторожно открыл заднюю дверь и вылез наружу. Соответствующим жестом он попросил наблюдавших необычную картину автомобилистов "помалкивать", а затем попытался скрыться.
Пользователи в соцсетях отметили, что это событие могло бы стать побегом года в Саранске, однако сотрудники полиции вовремя заметили пропажу и устремились в пешую погоню. Уже через несколько мгновений правоохранителям удалось поймать ушлого беглеца и вернуть его обратно в "буханку". За что именно был задержан мужчина, а также как сложилась его дальнейшая судьба, неизвестно.
А ранее Лайф показал, как побег магаданца от полиции закончился двумя таранами "патриотов". На водителя после часовой погони составили сразу 16 административных протоколов, в том числе за проезд на красный сигнал светофора и неповиновение сотруднику ГИБДД.
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