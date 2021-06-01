Куда угодно, только не в Турцию: Полный список стран, куда можно полететь отдыхать
С 10 июня Россия возобновляет авиасообщения ещё с восемью странами. При этом открытия авиасообщения с Турцией, запрет на полёты в которую продлён до 21 июня, пока не предвидится.
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Не нужен нам берег турецкий
Официально сегодня российский оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией объявил о том, что запрет на авиаперелёты в Турцию продлевают до 21 июня. Ранее он действовал с 15 апреля и должен был закончиться 1 июня. На взаимной основе было сокращено количество рейсов до двух в неделю. Их выполняют "Аэрофлот" и Turkish Airlines.
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Более того, российские туроператоры предлагают людям, купившим туры в Турцию с 1 по 21 июня, перенести отдых на осень, что может служить сигналом о нескором возобновлении авиасообщения с этой страной. Это же касается и Танзании, запрет на перелёты также наложен до 21 июня.
По сравнению с серединой весны ситуация с заболеваемостью новой коронавирусной инфекцией в Турции, можно сказать, стабилизировалась. Если в апреле средний ежедневный прирост заражённых достигал 60 000, то накануне официально зарегистрировано лишь 6493 случая. Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган объявил о смягчении некоторых ограничений, введённых для борьбы с распространением коронавируса: комендантский час там теперь действует с понедельника по субботу с 22:00 до 5:00. По воскресеньям на весь день — полный локдаун. Кафе и рестораны могут принимать посетителей с 7:00 до 21:00, доставка работает до 00:00. Также с понедельника по субботу с 7:00 до 21:00 смогут работать спортивные залы и парки развлечений.
Новые горизонты
Тем не менее оперштаб объявил об открытии границ с рядом стран с 10 июня, это Австрия, Албания, Венгрия, Ливан, Люксембург, Маврикий, Марокко и Хорватия. Правда, не все они доступны для туристов. Полная информация о тех странах, куда можно полететь, а также требования при перемещении — в инфографике Лайфа.
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