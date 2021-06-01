Куда угодно, только не в Турцию: Полный список стран, куда можно полететь отдыхать

С 10 июня Россия возобновляет авиасообщения ещё с восемью странами. При этом открытия авиасообщения с Турцией, запрет на полёты в которую продлён до 21 июня, пока не предвидится.