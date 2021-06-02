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В УЕФА сообщили, что могут исключить "Реал", "Барселону" и "Ювентус" из Лиги чемпионов

При этом в случае такого решения клубы будут вправе обратиться в Спортивный арбитражный суд.

2 июня, 08:40
<p>Фото © AP / TASS</p>

Фото © AP / TASS

УЕФА действительно может исключить "Реал", "Барселону" и "Ювентус" из Лиги чемпионов из-за участия команд в проекте Суперлиги. Об этом заявил генеральный секретарь организации Теодорос Теодоридис.

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"Это возможно. Если они не соблюдают правила, их могут исключить. Это зависит от них. Следует отметить, что все остальные клубы приняли правила. Я хотел бы кое-что прояснить, потому что было неверное истолкование фактов. Это не будет личным решением президента УЕФА или исполкома УЕФА, это не будет иметь ничего общего с ними. Ни президент, ни я не можем повлиять на работу судебных органов", — заявил Теодоридис.

Генсек организации также отметил, что для УЕФА все клубы равны и сам союз защищает такие ценности, как уважение и равенство. При этом если клубы будут не согласны с решением о собственной дисквалификации, то смогут обратиться в Спортивный арбитражный суд.

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Напомним, в конце апреля 12 европейских клубов объявили о создании футбольной Суперлиги. В УЕФА пообещали серьёзные санкции участникам, вплоть до исключения из национальных чемпионатов. После этого девять команд вышли из проекта. В нём остались лишь "Реал", "Барселона" и "Ювентус". 25 мая УЕФА возбудил дисциплинарное дело в отношении команд.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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