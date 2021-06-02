В УЕФА сообщили, что могут исключить "Реал", "Барселону" и "Ювентус" из Лиги чемпионов

УЕФА действительно может исключить "Реал", "Барселону" и "Ювентус" из Лиги чемпионов из-за участия команд в проекте Суперлиги. Об этом заявил генеральный секретарь организации Теодорос Теодоридис.

"Это возможно. Если они не соблюдают правила, их могут исключить. Это зависит от них. Следует отметить, что все остальные клубы приняли правила. Я хотел бы кое-что прояснить, потому что было неверное истолкование фактов. Это не будет личным решением президента УЕФА или исполкома УЕФА, это не будет иметь ничего общего с ними. Ни президент, ни я не можем повлиять на работу судебных органов", — заявил Теодоридис.

Генсек организации также отметил, что для УЕФА все клубы равны и сам союз защищает такие ценности, как уважение и равенство. При этом если клубы будут не согласны с решением о собственной дисквалификации, то смогут обратиться в Спортивный арбитражный суд.