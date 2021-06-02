В МИД РФ не ожидают изменений в утверждённом списке недружественных стран
По слова Рябкова, российская сторона рассматривает данный перечень просто как юридический акт, а не "средство для разогрева ситуации".
Фото © Агентство "Москва" / Андрей Любимов
Российские власти пока не готовы обсуждать вопрос изменения списка недружественных стран. Об этом заявил в среду журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Он отметил, что Москва рассматривает утверждённый правительством перечень как юридический акт, а не как "средство для разогрева ситуации".
"Это платформа для реализации определённых решений, принятых у нас, которая отсутствовала раньше. Поэтому разговаривать, рассуждать о том, стоит или не стоит туда кого-то добавлять или выводить из этого списка только в силу политических сигналов, которые мы слышим, — эти сигналы меняются, они идут потоком", — рассуждает Рябков.
Напомним, что 14 мая Правительство России утвердило перечень недружественных стран, в него вошли США и Чехия. Согласно документу, отныне чешская дипмиссия может заключать трудовые договоры с 19 физлицами в России, а Соединённые Штаты — ни с кем. Позже в Кремле объяснили, что ограниченность списка недружественных зарубежных государств ещё раз говорит о готовности РФ к диалогу.
А на днях власти Чехии призвали Россию перестать применять к ней термин "недружественное государство", чтобы снизить напряжённость в отношениях двух стран.
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