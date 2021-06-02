В МИД РФ не ожидают изменений в утверждённом списке недружественных стран

Российские власти пока не готовы обсуждать вопрос изменения списка недружественных стран. Об этом заявил в среду журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Он отметил, что Москва рассматривает утверждённый правительством перечень как юридический акт, а не как "средство для разогрева ситуации".

"Это платформа для реализации определённых решений, принятых у нас, которая отсутствовала раньше. Поэтому разговаривать, рассуждать о том, стоит или не стоит туда кого-то добавлять или выводить из этого списка только в силу политических сигналов, которые мы слышим, — эти сигналы меняются, они идут потоком", — рассуждает Рябков.

Напомним, что 14 мая Правительство России утвердило перечень недружественных стран, в него вошли США и Чехия. Согласно документу, отныне чешская дипмиссия может заключать трудовые договоры с 19 физлицами в России, а Соединённые Штаты — ни с кем. Позже в Кремле объяснили, что ограниченность списка недружественных зарубежных государств ещё раз говорит о готовности РФ к диалогу.