Слова депутата Рады Вадима Рабиновича о катастрофичности отказа Украины от торговых отношений с Россией являются здравыми, но они не будут услышаны на фоне искусственной политической жизни в стране. Таким мнением с Лайфом поделился политолог Александр Асафов.

"Вся украинская политика при отсутствии реальной политики состоит из заявлений разного характера для того, чтобы формировать новостную повестку и имитировать политическую жизнь. Несмотря на видимость острой политической борьбы, там, где нет политического процесса, там и борьба искусственная. Даже здравые голоса тонут в политическом безумии", — объяснил обозреватель.

Не стоит, по мнению Асафова, рассчитывать, что слова Рабиновича как-либо повлияют на политику украинских властей. Депутат, как и вся партия "Оппозиционная платформа — За жизнь", находится под серьёзным давлением, а за сказанное в парламенте он может быть привлечён к ответственности. К тому же жители Украины "привыкли жить в вечном политическом цирке" и стараются не выражать своих реальных мыслей, указал собеседник Лайфа.

"Это никак не поменяет политический ландшафт, поскольку даже граждане Украины привыкли жить в вечном политическом цирке, скрывая свои настоящие мысли, так как за это можно получить реальный срок или физические угрозы со стороны радикальных националистов, которые являются частью государственной системы подавления", — подытожил Александр Асафов.