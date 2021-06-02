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"Даже здравые голоса тонут в безумии": Политолог оценил заявление депутата Рады о катастрофичном положении экономики Украины

Жители Незалежной "привыкли жить в вечном политическом цирке" и стараются не выражать реального мнения по текущей повестке дня, отметил обозреватель.

2 июня, 08:39
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Слова депутата Рады Вадима Рабиновича о катастрофичности отказа Украины от торговых отношений с Россией являются здравыми, но они не будут услышаны на фоне искусственной политической жизни в стране. Таким мнением с Лайфом поделился политолог Александр Асафов.

"Вся украинская политика при отсутствии реальной политики состоит из заявлений разного характера для того, чтобы формировать новостную повестку и имитировать политическую жизнь. Несмотря на видимость острой политической борьбы, там, где нет политического процесса, там и борьба искусственная. Даже здравые голоса тонут в политическом безумии", — объяснил обозреватель.

Не стоит, по мнению Асафова, рассчитывать, что слова Рабиновича как-либо повлияют на политику украинских властей. Депутат, как и вся партия "Оппозиционная платформа — За жизнь", находится под серьёзным давлением, а за сказанное в парламенте он может быть привлечён к ответственности. К тому же жители Украины "привыкли жить в вечном политическом цирке" и стараются не выражать своих реальных мыслей, указал собеседник Лайфа.

"Это никак не поменяет политический ландшафт, поскольку даже граждане Украины привыкли жить в вечном политическом цирке, скрывая свои настоящие мысли, так как за это можно получить реальный срок или физические угрозы со стороны радикальных националистов, которые являются частью государственной системы подавления", — подытожил Александр Асафов.

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Напомним, депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович в ходе своего выступления в парламенте назвал единственный путь, который "спасёт Украину от катастрофы". Он указал, что нынешняя внешнеполитическая деятельность страны отразится на кармане каждого украинца. Киев, по мнению Рабиновича, должен вернуться к нейтральной, независимой внешней политике. Нужно превращать Украину в "Швейцарию Восточной Европы", добавил парламентарий.

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Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов
Наталья Суворова
Наталья Суворова

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