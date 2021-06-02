В Раде назвали единственный путь, который "спасёт Украину от катастрофы"

Экономика Украины оказалось в катастрофическом положении после отказа от торговых отношений с Россией. Такое мнение во время выступления в парламенте высказал депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович.

"Мы прекратили торговлю с Россией и странами СНГ и потеряли десятки миллиардов долларов — и ничем это не компенсировали. Единственное, что хорошо получается у нас, — это ругаться с соседями", — заметил он.

Рабинович также не исключил, что негативно на экономике страны скажется и решение поссориться с Белоруссией. Он уверен, что в целом политика Украины отразится на кармане каждого украинца.

"Надо бороться за каждую гривну для своего населения, нужно покупать там, где дешевле, а продавать там, где дороже, надо развивать торговлю со всеми странами. А что делаем мы?" — возмутился депутат Рады.

По его мнению, Украина должна вернуться к нейтральной, независимой внешней политике. Нужно превращать её в "Швейцарию Восточной Европы". Рабинович считает, что "это единственно верный путь, который спасёт Украину от катастрофы".