В Раде назвали единственный путь, который "спасёт Украину от катастрофы"
Депутат отметил, что, разругавшись с соседями, Украина лишилась больших доходов, но ничем это не компенсировала.
Фото © ТАСС / Андрей Ратмиров
Экономика Украины оказалось в катастрофическом положении после отказа от торговых отношений с Россией. Такое мнение во время выступления в парламенте высказал депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович.
"Мы прекратили торговлю с Россией и странами СНГ и потеряли десятки миллиардов долларов — и ничем это не компенсировали. Единственное, что хорошо получается у нас, — это ругаться с соседями", — заметил он.
Рабинович также не исключил, что негативно на экономике страны скажется и решение поссориться с Белоруссией. Он уверен, что в целом политика Украины отразится на кармане каждого украинца.
"Надо бороться за каждую гривну для своего населения, нужно покупать там, где дешевле, а продавать там, где дороже, надо развивать торговлю со всеми странами. А что делаем мы?" — возмутился депутат Рады.
По его мнению, Украина должна вернуться к нейтральной, независимой внешней политике. Нужно превращать её в "Швейцарию Восточной Европы". Рабинович считает, что "это единственно верный путь, который спасёт Украину от катастрофы".
Ранее Лайф сообщал,что на Украине решили отказаться от электроэнергии из России и Белоруссии. Власти страны готовы даже вернуть деньги тем компаниям, которые выиграли аукционы на текущий год.
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