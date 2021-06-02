Взламывать телефон научились через провод зарядки

Похитители персональных данных, а также другие злоумышленники нашли новый способ кражи информации с вашего телефона. Теперь для этого достаточно лишь кабеля для зарядки. Пока под угрозой устройства, которые пользуются кабелем Lightning от компании Apple. СМИ подчёркивают, что появились специальные провода, замаскированные под стандартный кабель.

Журнал Forbes пишет, что речь о так называемом O.MG-кабеле. Внешне он является точной копией фирменной зарядки от Apple, но с одним отличием: в кабель встроен мини-роутер, который позволяет создавать точку доступа Wi-Fi, подключаясь к которой хакер может управлять шнуром через браузер. Уточняется, что благодаря этому можно не только считывать данные ваших нажатий, но и самостоятельно использовать экранную клавиатуру смартфона, собирая тем самым пользовательские данные.

Издание подчёркивает, что устройство по-своему не ново. О рисках подзарядки телефона чужими шнурами предупреждали ещё в 2019 году. Но сейчас O.MG-кабель стал более доступен, а разработчик и сам не скрывает, что разрабатывал его специально для хакеров. При этом изготовить такой шнур можно и в домашних условиях.

Для безопасности ваших данных рекомендуется не использовать чужой кабель для подзарядки, если вы на 100% не уверены в его происхождении. Также лучше не подключаться к портам зарядки в общественных местах. Для таких случаев следует иметь свой дополнительный аккумулятор.