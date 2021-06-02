Юморист Максим Галкин выступил с опровержением информации о взыскании с него четырёх тысяч российских рублей в пользу Пенсионного фонда России. На видео, которое было опубликовано в его блоге в "Инстаграме", он говорит, что с удовольствием бы засудил тех, кто распространяет якобы ложную информацию.

"Это написал какой-то телеграм-канал, и все тут же это перепечатали, причём я не в курсе ни суда, ни уплат… Ничего не знаю. Позвонил в Пенсионный фонд — там тоже ничего не знают", — заявил Галкин.

Юморист отметил, что засудил бы все средства массовой информации, которые распространили ложное сообщение, но не хочет тратить на это своё время.

"Засудил бы каждое издание, но не хочу тратить своё время на это. Какой-то человек сидит, в носу ковыряет, придумал что-то, напраслину нагнал, а я должен терять своё время — часть своей жизни — на то, чтобы доказывать, что это неправда? Зачем?" — сказал он.

Такую ситуацию он назвал дурацкой и призвал "не читать советских газет", применив к своему случаю фразу из "Собачьего сердца".