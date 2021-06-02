"Проверено": Netflix разом ответил всем критикам английского перевода "Брата"
Среди тех, кто не оценил версию титров от сервиса, оказался и известный российский переводчик Дмитрий Гоблин Пучков.
Кадр из фильма "Брат-2"
Американский стриминговый сервис Netflix прокомментировал шквал критики, который обрушился на него из-за выхода английских субтитров к российским фильмам "Брат" и "Брат-2". Впрочем, там решили не отчитываться по каждому пункту, а ответили всем разом.
"Проверено — с переводом всё ол райт (хорошо. — Прим. ред.)!" — говорится в сообщении в русскоязычном аккаунте Netflix в Twitter.
На последующие высказывания, в том числе очередную порцию критики, там решили больше пока не реагировать.
Ранее российский писатель и публицист Дмитрий Гоблин Пучков оценил перевод Netflix культовой российской дилогии — фильмов "Брат" и "Брат-2" Алексея Балабанова. Картины вышли без купюр и с английскими субтитрами, однако в некоторых сценах недостоверно переданы особенности русской речи, считает переводчик.
Комментариев: 0