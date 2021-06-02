Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

"Проверено": Netflix разом ответил всем критикам английского перевода "Брата"

Среди тех, кто не оценил версию титров от сервиса, оказался и известный российский переводчик Дмитрий Гоблин Пучков.

2 июня, 00:49
<p>Кадр из фильма "Брат-2"</p>

Кадр из фильма "Брат-2"

Американский стриминговый сервис Netflix прокомментировал шквал критики, который обрушился на него из-за выхода английских субтитров к российским фильмам "Брат" и "Брат-2". Впрочем, там решили не отчитываться по каждому пункту, а ответили всем разом.

"Проверено — с переводом всё ол райт (хорошо. — Прим. ред.)!" — говорится в сообщении в русскоязычном аккаунте Netflix в Twitter.

На последующие высказывания, в том числе очередную порцию критики, там решили больше пока не реагировать.

Партия Зеленского обиделась на Netflix за перевод слова "бандеровец" в "Брате-2"

Партия Зеленского обиделась на Netflix за перевод слова "бандеровец" в "Брате-2"

Ранее российский писатель и публицист Дмитрий Гоблин Пучков оценил перевод Netflix культовой российской дилогии — фильмов "Брат" и "Брат-2" Алексея Балабанова. Картины вышли без купюр и с английскими субтитрами, однако в некоторых сценах недостоверно переданы особенности русской речи, считает переводчик.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Рейчел и Росс обзавелись бы детьми: "Друзья" рассказали, как бы сложилась сейчас жизнь их героев

28 мая, 04:27

Партия Зеленского обиделась на Netflix за перевод слова "бандеровец" в "Брате-2"

вчера в 19:41

Режиссёра нового клипа солиста Rammstein обвинили в невыплате гонорара за переработку на съёмках

вчера в 18:08

"Дурацкая ситуация": Галкин высказался о штрафе от Пенсионного фонда

сегодня в 01:22

"Ненависть не победить": Байден назвал угрозу США пострашнее террористов

сегодня в 01:01

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1