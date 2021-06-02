Американский стриминговый сервис Netflix прокомментировал шквал критики, который обрушился на него из-за выхода английских субтитров к российским фильмам "Брат" и "Брат-2". Впрочем, там решили не отчитываться по каждому пункту, а ответили всем разом.

"Проверено — с переводом всё ол райт (хорошо. — Прим. ред.)!" — говорится в сообщении в русскоязычном аккаунте Netflix в Twitter.

На последующие высказывания, в том числе очередную порцию критики, там решили больше пока не реагировать.