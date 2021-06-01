Партия Зеленского обиделась на Netflix за перевод слова "бандеровец" в "Брате-2"
Украинские парламентарии даже задумались об официальном обращении к руководству стримингового сервиса.
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Netflix перевёл слово "бандеровец", которое употребляется в "Брате-2", как "украинский нацистский коллаборационист", что не понравилось некоторым украинским парламентариям. Об этом в посте в "Фейсбуке" сообщил депутат от фракции "Слуга народа" Дмитрий Гурин.
Он отметил, что его коллеги собираются направить официальное обращение руководству Netflix. Нардеп предвкушает, как групповые обращения народных депутатов Украины повлияют на иностранную компанию. А пока Гурин призвал своих подписчиков перейти на официальную страницу Netflix и написать там, что они думают о стриминговом сервисе.
Ранее российский писатель и публицист Дмитрий Гоблин Пучков оценил перевод Netflix культовой российской дилогии — фильмов "Брат" и "Брат-2" Алексея Балабанова. Картины вышли без купюр и с английскими субтитрами, однако в некоторых сценах недостоверно переданы особенности русской речи, считает переводчик.
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