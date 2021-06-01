Партия Зеленского обиделась на Netflix за перевод слова "бандеровец" в "Брате-2"

Netflix перевёл слово "бандеровец", которое употребляется в "Брате-2", как "украинский нацистский коллаборационист", что не понравилось некоторым украинским парламентариям. Об этом в посте в "Фейсбуке" сообщил депутат от фракции "Слуга народа" Дмитрий Гурин.

Он отметил, что его коллеги собираются направить официальное обращение руководству Netflix. Нардеп предвкушает, как групповые обращения народных депутатов Украины повлияют на иностранную компанию. А пока Гурин призвал своих подписчиков перейти на официальную страницу Netflix и написать там, что они думают о стриминговом сервисе.