Дмитрий Гоблин Пучков оценил перевод фильмов "Брат" и "Брат-2" на Netflix

Российский писатель и публицист Дмитрий Гоблин Пучков оценил перевод Netflix культовой российской дилогии — "Брат" и "Брат-2" Алексея Балабанова. Картины вышли без купюр и с английскими субтитрами, однако в некоторых сценах недостоверно переданы особенности русской речи, считает переводчик. Таким мнением он поделился с газетой "Петербургский дневник".

Например, в сцене в петербургском трамвае, которую иногда опускают в отечественных ТВ-версиях, в дубляже Netflix Данила Багров называет безбилетника, который ему "не брат", black ass worm (глист черно***й). Пучков отметил, что это ругательство отличается от русского оригинала.

"Неправильно переведено. На английский язык должен переводить носитель английского языка, точно так же как на русский язык носитель русского. Но тут, видимо, переводчик недостаточно хорошо знает русский язык, поэтому не понимает значения. А это совсем другое", — констатировал Гоблин.

А в сцене в аэропорту, где герой Виктора Сухорукова, брат Данилы Багрова, интересуется у "земляка, где русские живут", земляк оказывается не countryman "москалю", которое в переводе звучит почти как москвич — muskovite. При этом брат главного героя переспрашивает, ukrainian nazi collaborator ли перед ним? В этом случае Пучков назвал правильной адаптацию, ведь Бандеру, имя которого звучит в оригинале, на Западе никто не знает, а кто такой сотрудник нацистов — всем сразу будет понятно.

Удивил Гоблина перевод сцены на берегу озера Мичиган у костра, где оба брата и Мерлин, она же Дарья, готовят раков и прогоняют афроамериканца, назвавшего грязной едой приготавливаемое блюдо.

"В субтитрах зачем-то "негра" заменили на "ниггу". "Негр" — это слово вообще не оскорбительное. А вот слово "ниггер" умышленно оскорбительное. Вот тут неправильно", — отметил Пучков.

По словам переводчика, тот факт, что Netflix не стал убирать нетолерантные сцены, а перевёл их, не удивляет, ведь фильмы всё-таки являются художественными произведениями.