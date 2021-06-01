Возвращения продолжаются: Карло Анчелотти стал новым главным тренером "Реала"
До этого любопытный камбэк совершил Массимилиано Аллегри, который стал наставником "Ювентуса".
Фото © DPA / TASS
Итальянец Карло Анчелотти во второй раз в карьере стал главным тренером мадридского "Реала", сообщает пресс-служба сливочных.
Согласно опубликованной информации, руководить командой Анчелотти будет ближайшие три года. Официальное объявление и подписание контракта состоится 2 июня.
Добавим, что Анчелотти уже был главным тренером "Реала" в 2013–2015 годах. При нём сливочные выигрывали Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Кубок Испании.
Ранее Лайф рассказывал о ещё одном любопытном тренерском возвращении этого лета. Итальянец Массимилиано Аллегри во второй раз возглавил "Ювентус".
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