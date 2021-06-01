Итальянец Карло Анчелотти во второй раз в карьере стал главным тренером мадридского "Реала", сообщает пресс-служба сливочных.

Согласно опубликованной информации, руководить командой Анчелотти будет ближайшие три года. Официальное объявление и подписание контракта состоится 2 июня.

Добавим, что Анчелотти уже был главным тренером "Реала" в 2013–2015 годах. При нём сливочные выигрывали Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Кубок Испании.