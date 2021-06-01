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Возвращения продолжаются: Карло Анчелотти стал новым главным тренером "Реала"

До этого любопытный камбэк совершил Массимилиано Аллегри, который стал наставником "Ювентуса".

1 июня, 17:13
<p>Фото © DPA / TASS</p>

Фото © DPA / TASS

Итальянец Карло Анчелотти во второй раз в карьере стал главным тренером мадридского "Реала", сообщает пресс-служба сливочных.

Согласно опубликованной информации, руководить командой Анчелотти будет ближайшие три года. Официальное объявление и подписание контракта состоится 2 июня.

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Добавим, что Анчелотти уже был главным тренером "Реала" в 2013–2015 годах. При нём сливочные выигрывали Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Кубок Испании.

Ранее Лайф рассказывал о ещё одном любопытном тренерском возвращении этого лета. Итальянец Массимилиано Аллегри во второй раз возглавил "Ювентус".

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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