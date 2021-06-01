Россиянин Рублёв сенсационного проиграл в первом круге "Ролан Гаррос"

Рублёв проиграл греку Циципасу в финале турнира в Монте-Карло, но всё равно обойдёт Федерера

Ещё один наш теннисист Аслан Карацев куда более уверенно стартовал на Открытом чемпионате Франции. В трёх сетах он переиграл американца Дженсона Бруксби со счётом 6:3, 6:4, 6:4. Его следующим соперником станет победитель матча Филипп Кольшрайбер (Германия) — Фернандо Вердаско (Испания).