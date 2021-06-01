Россиянин Рублёв сенсационного проиграл в первом круге "Ролан Гаррос"
А вот открытие этого сезона Аслан Карацев в своём матче сумел победить.
Фото © EPA / TASS
Седьмая ракетка мира россиянин Андрей Рублёв проиграл в первом круге теннисного турнира "Ролан Гаррос" немцу Яну-Леннарду Штруффу со счётом 3:6, 6:7 (6:8), 6:4, 6:3, 4:6.
Отметим, что встреча продолжалась 3 часа 46 минут. Во втором круге Штруфф сыграет против аргентинца Факундо Багниса.
Ещё один наш теннисист Аслан Карацев куда более уверенно стартовал на Открытом чемпионате Франции. В трёх сетах он переиграл американца Дженсона Бруксби со счётом 6:3, 6:4, 6:4. Его следующим соперником станет победитель матча Филипп Кольшрайбер (Германия) — Фернандо Вердаско (Испания).
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