Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Россиянин Рублёв сенсационного проиграл в первом круге "Ролан Гаррос"

А вот открытие этого сезона Аслан Карацев в своём матче сумел победить.

1 июня, 15:13
<p>Фото © EPA / TASS</p>

Фото © EPA / TASS

Седьмая ракетка мира россиянин Андрей Рублёв проиграл в первом круге теннисного турнира "Ролан Гаррос" немцу Яну-Леннарду Штруффу со счётом 3:6, 6:7 (6:8), 6:4, 6:3, 4:6.

Отметим, что встреча продолжалась 3 часа 46 минут. Во втором круге Штруфф сыграет против аргентинца Факундо Багниса.

Рублёв проиграл греку Циципасу в финале турнира в Монте-Карло, но всё равно обойдёт Федерера

Рублёв проиграл греку Циципасу в финале турнира в Монте-Карло, но всё равно обойдёт Федерера

Ещё один наш теннисист Аслан Карацев куда более уверенно стартовал на Открытом чемпионате Франции. В трёх сетах он переиграл американца Дженсона Бруксби со счётом 6:3, 6:4, 6:4. Его следующим соперником станет победитель матча Филипп Кольшрайбер (Германия) — Фернандо Вердаско (Испания).

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

В девяти городах России откроют фан-зоны во время Евро-2020

сегодня в 15:20

Украинская теннисистка попалась на допинге и объяснила это сексом

14 мая, 21:44

"Я возвращаюсь в футбол": Бузова заявила, что будет судьёй на Евро-2020

сегодня в 14:25

"Для подвига не важен возраст": Российское движение школьников к 1 июня выпустило песню про детей-героев

сегодня в 16:10

Сказке быть!: ОНФ исполнил заветные желания детей-героев в рамках акции "Мечтают все!"

сегодня в 16:02

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1