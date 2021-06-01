Создатель тикток-хауса и светская львица Мария Погребняк впервые призналась, что несколько раз в жизни она чуть не стала жертвой маньяков. По её словам, впервые ей пришлось столкнуться со злоумышленником ещё в детском возрасте, когда в подъезде на неё напал незнакомец.

"В тот момент я ничего не видела, потому что мужик прожёг мне глаза перцовым баллончиком. На следующий день услышала, что этого маньяка нашли. Он в соседнем доме затащил девочку в лифт, изнасиловал её и убил", — рассказала Мария на ютуб-шоу "Лучше — правду".

А однажды Марии вообще пришлось выпрыгивать на ходу из автомобиля. Как она утверждает, некий озабоченный таксист не останавливал машину, увозя девушку в неизвестном направлении. Кроме того, жена футболиста также припомнила, что некоторое время её преследовал извращенец в парке "Сокольники", который намеревался продемонстрировать девушке своё мужское достоинство.

В последний раз с преступником Мария столкнулась десять лет назад в немецком Штутгарте, тогда уже была замужем. По словам светской львицы, в ту ночь она осталась в доме одна, примерно в четыре часа утра раздался звонок. Погребняк боялась открыть дверь, тогда преступник стал ломиться внутрь. На крик девушки прибежали соседи, что спасло Марии жизнь. Маньяк быстро убежал.

"Это был больной наркоман. Он пришёл за мной, явно не за деньгами. После этого у меня крыша поехала, я могла жить только в отелях", — поделилась блондинка.