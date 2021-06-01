Премию "Женщина года" в номинации "Самый узнаваемый женский голос страны" получила Александра (Сандра) Мантика, пародирующая знаменитый на всю Россию голос Алисы из "Яндекса". Однако её представили не как пародистку, а как голос самого помощника. Это вызвало целую волну недовольства у поклонников настоящего голоса Алисы — Татьяны Шитовой, которая, в свою очередь, заявила о намерении подать в суд. Между тем учредитель премии, основатель и главный редактор журнала Expert_RF Kristina PurPur в беседе с Лайфом заявила, что организаторы вовсе не называли Мантику официальным голосом Алисы.

"Изначально мы приглашали Сандру для шоу и знали, что она не "Яндекс-Алиса". И мы не называли её официальным голосом Алисы. Ведущие тоже это знали: у них в сценарии было написано две фразы — "народная Алиса" и "ведьма голоса". Естественно, все были в курсе, что она не является официальным голосом этого помощника", — рассказала нам Кристина.

По словам главреда Expert_RF, организаторы мероприятия и она лично не знали, что Татьяна Шитова является настоящей обладательницей голоса Алисы. Коуч подчеркнула, что фактически Мантике премию не присуждали, но, поскольку номинация звучала как "Самый узнаваемый голос", Сандру "соотнесли" с ней, ведь девушка "записывает пранки, известна в TikTok и у неё миллионы просмотров".

"Мы не хотели никого обидеть. Мы даже связались с Татьяной и сказали ей, что на одной из следующих премий дадим номинацию "Официальный голос "Яндекс-Алисы", раз уж так всё сложилось. Но она продолжает записывать видеоролики и не даёт никаких комментариев о том, что мы с ней пообщались и обсудили вопрос", — добавила Кристина.

Наша собеседница отметила, что ей импонируют обе девушки, а конкретно Шитовой организаторы "с удовольствием вручат премию "Женщина года" и будут рады её видеть". Вместе с тем Кристина выразила предположение, что вся эта ситуация уже стала хайпом, на котором "люди просто пытаются пропиарить свой бренд". Она также констатировала, что поклонники "истинной Алисы" активно пишут личные сообщения в пресс-службу премии, но после подробных объяснений говорят, что "им всё стало понятно", и начинают отмечать Татьяну в своих постах в соцсетях, где пишут о её "нечестном отношении к аудитории".

"Она могла сообщить людям, что мы с ней связались, и рассказать всё, как есть на самом деле. А у нас ещё есть оригинальный сценарий мероприятия и второй ведущий — арт-директор, который подтвердит, что ненастоящая была Алиса и всё это было только для шоу. Об этом мы говорили во всех источниках", — заключила редактор.