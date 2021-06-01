Против супруги и тестя экс-главы Серпуховского района Подмосковья Шестуна завели уголовное дело
Их обвиняют в "незаконных действиях с арестованным имуществом". Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок до двух лет.
Юлия Шестун. Фото © ТАСС / Михаил Терещенко
Супруга осуждённого за коррупцию экс-главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна рассказала, что в отношении неё и тестя бывшего чиновника завели уголовное дело. Об этом Юлия сообщила в беседе с РИА "Новости".
"В отношении меня и тестя Александра Вячеславовича — Николая Алексеева — служба судебных приставов России возбудила уголовное дело по статье 312, части 1 УК РФ (незаконные действия с имуществом, подвергнутым описи или аресту либо подлежащим конфискации)", — сказала Юлия Шестун.
Она отметила, что речь идёт об автомобилях, "титульными владельцами" которых являлись Юлия и тесть экс-чиновника, однако машины изъяли летом 2019 года по решению Красногорского суда Московской области как имущество Александра Шестуна. Юлия подчеркнула, что считает это уголовное преследование незаконным, так как она и её отец не являются "даже субъектами данной статьи".
Отметим, что санкция вышеуказанной статьи УК предусматривает лишение свободы на срок до двух лет. Официальных комментариев следствия по этому поводу пока нет.
Напомним, Шестуна признали виновным в мошенничестве, взяточничестве и ряде других коррупционных преступлений. Его приговорили к 15 годам колонии, обязали выплатить штраф в размере 49 миллионов рублей и лишили права занимать руководящие должности сроком на три года. Также суд удовлетворил гражданский иск Администрации городского округа Серпухов к бывшему чиновнику на сумму 64,5 миллиона рублей. В колонии, где Шестун отбывает наказание, его отметили синей полосой за нарушение дисциплины.
Комментариев: 0