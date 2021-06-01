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Против супруги и тестя экс-главы Серпуховского района Подмосковья Шестуна завели уголовное дело

Их обвиняют в "незаконных действиях с арестованным имуществом". Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок до двух лет.

1 июня, 15:28
<p>Юлия Шестун. Фото © ТАСС / Михаил Терещенко</p>

Юлия Шестун. Фото © ТАСС / Михаил Терещенко

Супруга осуждённого за коррупцию экс-главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна рассказала, что в отношении неё и тестя бывшего чиновника завели уголовное дело. Об этом Юлия сообщила в беседе с РИА "Новости".

"В отношении меня и тестя Александра Вячеславовича — Николая Алексеева — служба судебных приставов России возбудила уголовное дело по статье 312, части 1 УК РФ (незаконные действия с имуществом, подвергнутым описи или аресту либо подлежащим конфискации)", — сказала Юлия Шестун.

Она отметила, что речь идёт об автомобилях, "титульными владельцами" которых являлись Юлия и тесть экс-чиновника, однако машины изъяли летом 2019 года по решению Красногорского суда Московской области как имущество Александра Шестуна. Юлия подчеркнула, что считает это уголовное преследование незаконным, так как она и её отец не являются "даже субъектами данной статьи".

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Отметим, что санкция вышеуказанной статьи УК предусматривает лишение свободы на срок до двух лет. Официальных комментариев следствия по этому поводу пока нет.

Напомним, Шестуна признали виновным в мошенничестве, взяточничестве и ряде других коррупционных преступлений. Его приговорили к 15 годам колонии, обязали выплатить штраф в размере 49 миллионов рублей и лишили права занимать руководящие должности сроком на три года. Также суд удовлетворил гражданский иск Администрации городского округа Серпухов к бывшему чиновнику на сумму 64,5 миллиона рублей. В колонии, где Шестун отбывает наказание, его отметили синей полосой за нарушение дисциплины.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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