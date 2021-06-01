Против супруги и тестя экс-главы Серпуховского района Подмосковья Шестуна завели уголовное дело

Супруга осуждённого за коррупцию экс-главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна рассказала, что в отношении неё и тестя бывшего чиновника завели уголовное дело. Об этом Юлия сообщила в беседе с РИА "Новости".

"В отношении меня и тестя Александра Вячеславовича — Николая Алексеева — служба судебных приставов России возбудила уголовное дело по статье 312, части 1 УК РФ (незаконные действия с имуществом, подвергнутым описи или аресту либо подлежащим конфискации)", — сказала Юлия Шестун.

Она отметила, что речь идёт об автомобилях, "титульными владельцами" которых являлись Юлия и тесть экс-чиновника, однако машины изъяли летом 2019 года по решению Красногорского суда Московской области как имущество Александра Шестуна. Юлия подчеркнула, что считает это уголовное преследование незаконным, так как она и её отец не являются "даже субъектами данной статьи".

Отметим, что санкция вышеуказанной статьи УК предусматривает лишение свободы на срок до двух лет. Официальных комментариев следствия по этому поводу пока нет.