ВОЗ одобрила для экстренного применения ещё одну китайскую вакцину от ковида

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) одобрила китайскую вакцину от коронавируса Sinovac для экстренного применения в мире. Об этом говорится в сообщении женевской штаб-квартиры организации.

"ВОЗ сегодня утвердила вакцину Sinovac-CoronaVac для экстренного применения против CoViD-19, предоставив странам, фондам, агентствам по закупкам и общинам заверения, что она отвечает международным стандартам безопасности, эффективности и производства", — отмечается в заявлении.