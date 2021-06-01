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ВОЗ одобрила для экстренного применения ещё одну китайскую вакцину от ковида

Странам, фондам, агентствам по закупкам были предоставлены заверения, что препарат отвечает международным стандартам безопасности, эффективности и производства.

1 июня, 15:15
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) одобрила китайскую вакцину от коронавируса Sinovac для экстренного применения в мире. Об этом говорится в сообщении женевской штаб-квартиры организации.

"ВОЗ сегодня утвердила вакцину Sinovac-CoronaVac для экстренного применения против CoViD-19, предоставив странам, фондам, агентствам по закупкам и общинам заверения, что она отвечает международным стандартам безопасности, эффективности и производства", — отмечается в заявлении.

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Отметим, что препарат Sinovac стал седьмой вакциной от коронавируса, рекомендованной ВОЗ для экстренного применения, кроме того, это второй препарат в списке, произведённый в Китае. Так, ранее организация одобрила вакцину Sinopharm. А безопасность российского "Спутника V" в ВОЗ планируют оценить летом.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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