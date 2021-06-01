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У стриптизёрши случился сердечный приступ из-за вирусного тиктока, который она решила повторить

Советы блогеров чуть не стоили 20-летней девушке жизни.

1 июня, 13:48

Фото © Instagram / brivtny

Недавно в англоязычном сегменте TikTok начал расходиться новый тренд — пользователи соцсети на видео снимают, как едят спортивное питание, ни в чём его не разводя. Зачем? Так, по мнению создателей тренда, все вещества, которые есть в смеси, усваиваются быстрее. Такой подход для Бриттани Портильо показался вполне логичным. Чтобы подготовиться к физическим нагрузкам, она проглотила мерную ложку предтренировочной смеси и запила её небольшим количеством воды.

После того как я проглотила предтренировочную смесь, я почувствовала покалывание и зуд по всему телу. Было неприятно, но я погуглила и выяснила, что это обычный побочный эффект... так что я приступила к тренировке, но вскоре начала чувствовать тяжесть в груди и лёгкую боль. Не такую уж и сильную, поэтому решила, что это проявление тревожности или что-то вроде панической атаки, поэтому я просто проигнорировала

Британи Портильо

Кадры из видео © TikTok / brivtny

Это решение чуть не свело Бриттани в могилу. Дело в том, что так называемые предтреники обычно состоят из аминокислот, витаминов группы В, кофеина, креатина и искусственных подсластителей. "Возбуждающего" эффект после одного шейкера хватит на целую тренировку, но если всё это не разбавить водой, то может произойти ужасное.

После тренировки Портильо направилась на работу в стриптиз-клуб, но на сцену она уже не вышла.

Я сильно потела и вся взмокла, хотя на мне было только бикини. Потом вернулась боль в груди, но на этот раз стала намного сильнее. Она распространилась на спину и левую руку, из-за чего она слегка ослабла. Я знала — это симптомы сердечного приступа

Бриттани Портильо

Фото © Instagram / brivtny

Фото © Instagram / brivtny

Осознав своё положение, девушка тут же вызвала скорую помощь, которая забрала её в больницу. Обследование показало, что у Бриттани действительно был приступ. Врачи оставили девушку на ночь под присмотром медсестёр и посоветовали внимательнее относиться к составу всех добавок, которые она принимает, пишет BuzzFeed.

Толстяк весом 240 кг чудом пережил сердечный приступ, и это сподвигло его на невероятные изменения

Толстяк весом 240 кг чудом пережил сердечный приступ, и это сподвигло его на невероятные изменения

Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

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