У стриптизёрши случился сердечный приступ из-за вирусного тиктока, который она решила повторить

Недавно в англоязычном сегменте TikTok начал расходиться новый тренд — пользователи соцсети на видео снимают, как едят спортивное питание, ни в чём его не разводя. Зачем? Так, по мнению создателей тренда, все вещества, которые есть в смеси, усваиваются быстрее. Такой подход для Бриттани Портильо показался вполне логичным. Чтобы подготовиться к физическим нагрузкам, она проглотила мерную ложку предтренировочной смеси и запила её небольшим количеством воды.

После того как я проглотила предтренировочную смесь, я почувствовала покалывание и зуд по всему телу. Было неприятно, но я погуглила и выяснила, что это обычный побочный эффект... так что я приступила к тренировке, но вскоре начала чувствовать тяжесть в груди и лёгкую боль. Не такую уж и сильную, поэтому решила, что это проявление тревожности или что-то вроде панической атаки, поэтому я просто проигнорировала

Это решение чуть не свело Бриттани в могилу. Дело в том, что так называемые предтреники обычно состоят из аминокислот, витаминов группы В, кофеина, креатина и искусственных подсластителей. "Возбуждающего" эффект после одного шейкера хватит на целую тренировку, но если всё это не разбавить водой, то может произойти ужасное.

После тренировки Портильо направилась на работу в стриптиз-клуб, но на сцену она уже не вышла.