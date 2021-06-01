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Солистка LittleBig словно назло выложила фото в купальнике после откровений об отношениях с Ильичом

Софья долгое время боролась с лишним весом, зато теперь может себе позволить покрасоваться в откровенном виде.

1 июня, 13:05

Фото © Instagram / sonyatayurskaya

Солистка популярной российской группы LittleBig Софья Таюрская заслужила особенное место в сердцах фанатов коллектива. Девушка обладает приятной внешностью и прекрасной фигурой, на которые можно смотреть вечно. А чтобы поклонникам было чем любоваться, 30-летняя певица опубликовала новое фото в купальнике.

Фото © Instagram / sonyatayurskaya

Фото © Instagram / sonyatayurskaya

На снимке артистка наслаждается жарким сочинским солнцем — на курорт Красной Поляны Софья поехала вместе с Ильёй Прусикиным и другой звёздной парой — Гариком Харламовым и его девушкой Екатериной Ковальчук. Для "Инстаграма" Софья снялась в слитном чёрном купальнике, который подчеркнул её пышные бёдра и грудь. Глаза певица прикрыла солнцезащитными очками, собрав волосы в высокую причёску.

Фото © Instagram / sonyatayurskaya

Фото © Instagram / sonyatayurskaya

Многие фанаты принялись восторгаться красотой кумира, строча в её комментариях: "Какая красотка!", "Ну что за женщина!", "От вас такая энергетика — не могу!". Но большинство сконцентрировалось на недавнем громком событии — интервью с Собчак, в котором Софья заявила, что не разлучница и не уводила Прусикина из семьи с маленьким ребёнком. Однако на этот счёт резко высказалась бывшая жена Ильича и подруга — тоже бывшая — Ирина Смелая, она же — Татарка.

Фото © Instagram / sonyatayurskaya

Фото © Instagram / sonyatayurskaya

Соня, вы классная! Очень хорошее интервью... Очень красивая, счастливая, влюблённая, сильная Соня... Приятно на вас смотреть❤️

maryjane_by

Мать, реально. Ни перед кем не оправдывайся. Всё ты делаешь правильно

elmarsueno

Интервью — просто класс! Впервые с таким удовольствием смотрела "Осторожно, Собчак"!
Очень рада за вас с Ильичом 😻 Мечтала услышать "да" на вопрос о вашем романе❤️🔥

offianita

Бывшая жена Ильича записала обращение к Таюрской, в котором покончила с ней раз и навсегда

Бывшая жена Ильича записала обращение к Таюрской, в котором покончила с ней раз и навсегда

Авторы
Анна Бояршина
Анна Бояршина

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