Солистка LittleBig словно назло выложила фото в купальнике после откровений об отношениях с Ильичом

Солистка популярной российской группы LittleBig Софья Таюрская заслужила особенное место в сердцах фанатов коллектива. Девушка обладает приятной внешностью и прекрасной фигурой, на которые можно смотреть вечно. А чтобы поклонникам было чем любоваться, 30-летняя певица опубликовала новое фото в купальнике.

На снимке артистка наслаждается жарким сочинским солнцем — на курорт Красной Поляны Софья поехала вместе с Ильёй Прусикиным и другой звёздной парой — Гариком Харламовым и его девушкой Екатериной Ковальчук. Для "Инстаграма" Софья снялась в слитном чёрном купальнике, который подчеркнул её пышные бёдра и грудь. Глаза певица прикрыла солнцезащитными очками, собрав волосы в высокую причёску.

Многие фанаты принялись восторгаться красотой кумира, строча в её комментариях: "Какая красотка!", "Ну что за женщина!", "От вас такая энергетика — не могу!". Но большинство сконцентрировалось на недавнем громком событии — интервью с Собчак, в котором Софья заявила, что не разлучница и не уводила Прусикина из семьи с маленьким ребёнком. Однако на этот счёт резко высказалась бывшая жена Ильича и подруга — тоже бывшая — Ирина Смелая, она же — Татарка.