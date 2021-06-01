В Сети появилось фото Оксаны Самойловой без фильтров, где у неё лицо совсем другого человека

Выглядеть на все сто 24 часа в сутки задача непростая, и звёзды соцсетей об этом знают как никто. Но порой реальность и картинка в "Инстаграме" имеют совсем мало общего.