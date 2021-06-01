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В Сети появилось фото Оксаны Самойловой без фильтров, где у неё лицо совсем другого человека

Выглядеть на все сто 24 часа в сутки задача непростая, и звёзды соцсетей об этом знают как никто. Но порой реальность и картинка в "Инстаграме" имеют совсем мало общего.

1 июня, 12:18
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Фото © Instagram / samoylovaoxana

33-летняя Оксана Самойлова — успешная блогерша и многодетная мама. Несмотря на то что бизнесвумен родила уже четырёх малышей, её внешность вызывает только восторг. Стройная фигура с плоским животом и пышной грудью, крошечный нос и пухлые губы становятся объектом зависти многих девушек. Но, похоже, и у Оксаны бывают плохие дни.

Фото © Telegram / "Немалахов", Instagram / samoylovaoxana

Фото © Telegram / "Немалахов", Instagram / samoylovaoxana

В Сети появился кадр, на котором возлюбленная Джигана выглядит не совсем так, как в своём инстаграме. На нём брюнетка предстала в красной толстовке и с распущенными волосами. Лицо блогерши казалось более широким и немного опухшим. Судя по всему, Оксана не только не стала наносить косметику, но и забыла про ретушь и фильтры.

Фото © Instagram / samoylovaoxana

Фото © Instagram / samoylovaoxana

При этом недавно Оксана Самойлова удивила подписчиков тем, что собирается уменьшить губы и вернуть им естественный вид. Однако "натуральная красота" надоела блогерше очень быстро, и она снова отправилась за инъекциями.

Фото © Instagram / samoylovaoxana

Фото © Instagram / samoylovaoxana

Оксана Самойлова — супруга рэпера Джигана, блогерша и бизнесвумен, которая запустила собственную линейку уходовой косметики Sammy Beauty. Но после на брюнетку обрушился шквал критики и жалоб от недовольных клиентов, заявлявших о сомнительном качестве продукции.

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Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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