Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

Оксана Самойлова решила уменьшить губы, но результат превзошёл все ожидания — их раздуло на пол-лица

Блогерша шокировала поклонников своим внешним видом, показав кадры из кабинета косметолога после очередной процедуры.

20 мая, 09:18

Фото © Instagram / samoylovaoxana

Оксана Самойлова снова взялась за своё преображение, но на этот раз она решила не увеличивать губы, а наоборот — вернуть натуральные. 33-летняя модель отправилась к косметологу, где ей вкололи препарат "Лонгидаза", на который у брюнетки началась сильная реакция.

Фото © Instagram / samoylovaoxana

Фото © Instagram / samoylovaoxana

На кадрах, которыми возлюбленная Джигана поделилась в инстаграм-сториз, она предстала с экстремально распухшей верхней губой. На какой-то момент девушка даже пожалела, что решилась на такой эксперимент. Однако вскоре отёк начал спадать и Оксана с нетерпением ждала, когда вернётся к своей естественной внешности.

Видео © Instagram / samoylovaoxana

На следующий день блогерша опять предстала перед камерой, показав результат без фильтров. И свои губы у Оксаны тоже оказались довольно пухлыми. Также бизнесвумен отметила, что сняла наращённые ресницы. "Полный антиапгрейд", — пошутила она.

Фото © Instagram / samoylovaoxana

Фото © Instagram / samoylovaoxana

Ранее супруга рэпера также заменила имплантаты в груди, которые устанавливала десять лет назад. Причиной послужило не только желание улучшить форму бюста, но и медицинские показания.

Девушка с помощью хирурга полностью изменила себя, и трудно поверить, как эта Барби выглядела раньше

Девушка с помощью хирурга полностью изменила себя, и трудно поверить, как эта Барби выглядела раньше

Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

СМИ выяснили, что Джиган тайно лежал в больнице с коронавирусом незадолго до поездки на Мальдивы

12 мая, 12:07

16-летняя внучка Кобзона свела с ума пользователей, которые увидели, какой красивой она выросла

сегодня в 06:52

Фанаты испугались за жизнь Мэттью Перри, увидев, как он выглядит и говорит в новом выпуске "Друзей"

сегодня в 12:19

Собянин — о ситуации с коронавирусом в Москве: Остаётся сложной, но не драматичной

сегодня в 12:47

Футболист Тарасов рассекретил третью беременность Костенко

сегодня в 12:46

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1