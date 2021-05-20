Оксана Самойлова решила уменьшить губы, но результат превзошёл все ожидания — их раздуло на пол-лица
Блогерша шокировала поклонников своим внешним видом, показав кадры из кабинета косметолога после очередной процедуры.
Оксана Самойлова снова взялась за своё преображение, но на этот раз она решила не увеличивать губы, а наоборот — вернуть натуральные. 33-летняя модель отправилась к косметологу, где ей вкололи препарат "Лонгидаза", на который у брюнетки началась сильная реакция.
На кадрах, которыми возлюбленная Джигана поделилась в инстаграм-сториз, она предстала с экстремально распухшей верхней губой. На какой-то момент девушка даже пожалела, что решилась на такой эксперимент. Однако вскоре отёк начал спадать и Оксана с нетерпением ждала, когда вернётся к своей естественной внешности.
Видео © Instagram / samoylovaoxana
На следующий день блогерша опять предстала перед камерой, показав результат без фильтров. И свои губы у Оксаны тоже оказались довольно пухлыми. Также бизнесвумен отметила, что сняла наращённые ресницы. "Полный антиапгрейд", — пошутила она.
Ранее супруга рэпера также заменила имплантаты в груди, которые устанавливала десять лет назад. Причиной послужило не только желание улучшить форму бюста, но и медицинские показания.
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