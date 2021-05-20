Оксана Самойлова решила уменьшить губы, но результат превзошёл все ожидания — их раздуло на пол-лица

Оксана Самойлова снова взялась за своё преображение, но на этот раз она решила не увеличивать губы, а наоборот — вернуть натуральные. 33-летняя модель отправилась к косметологу, где ей вкололи препарат "Лонгидаза", на который у брюнетки началась сильная реакция.

Фото © Instagram / samoylovaoxana

На кадрах, которыми возлюбленная Джигана поделилась в инстаграм-сториз, она предстала с экстремально распухшей верхней губой. На какой-то момент девушка даже пожалела, что решилась на такой эксперимент. Однако вскоре отёк начал спадать и Оксана с нетерпением ждала, когда вернётся к своей естественной внешности.

Видео © Instagram / samoylovaoxana

На следующий день блогерша опять предстала перед камерой, показав результат без фильтров. И свои губы у Оксаны тоже оказались довольно пухлыми. Также бизнесвумен отметила, что сняла наращённые ресницы. "Полный антиапгрейд", — пошутила она.

Фото © Instagram / samoylovaoxana