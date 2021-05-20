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В Сети боятся за здоровье будущего ребёнка, чья мама незадолго до родов тренируется с весом 140 кг

Спортсменка из Штатов со штангой и гантелями на "ты" уже несколько лет, и это её вторая беременность в качестве тяжелоатлетки, но хейтерам всё равно — она точно "покалечит" своего ребёнка.

20 мая, 07:29

Кадры из видео © Instagram / yanyahgotitmade

34-летняя Янья Милутинович из Нью-Йорка — фитнес-тренер, мама, жена и блогер. На профиль девушки в Instagram подписано больше 300 тысяч человек. Уже через считаные месяцы девушке рожать во второй раз, и на протяжении всей беременности американка не прекращала свои походы в тренажёрку. Зрелище странное — нечасто становую тягу на 140 кг делают с животом, который чуть ли не цепляется за гриф.

Кадры из видео © Instagram / yanyahgotitmade

Выглядят кадры с занятий довольно опасно. Так что на протяжении последних шести месяцев комментарии под постами Яньи делятся на две группы. Одни восхищаются упорством девушки, а другие бьют тревогу, ведь своими тренировками она "травмирует" будущего ребёнка.

Это вообще законно?

пользователь Instagram

Сумасшедшая баба

пользователь Instagram

Зачем такие риски? Для "Инстаграма"? Как по мне, просто глупость

пользователь Instagram

Кадры из видео © Instagram / yanyahgotitmade

Кадры из видео © Instagram / yanyahgotitmade

По словам блогерши, минимум десяток хейтеров атакуют её каждый день. Но Милутинович знает, что им ответить, недаром американка работает тренером

Ну как я могу позволить шуму чужих мнений заглушить мой собственный голос? Сдаться и не следовать своему сердцу, интуиции и знаниям? Только представьте, что бы было, если бы я позволила комментариям влиять на меня. Если я бы руководствовалась ими в вопросах здоровья своего и моего будущего ребёнка

Янья Милутинович

Кадры из видео © Instagram / yanyahgotitmade

Кадры из видео © Instagram / yanyahgotitmade

Сотни подобных комментариев. Ежедневно, еженедельно, ежегодно. И так уже семь лет, и ведь это моя вторая беременность

Янья Милутинович

Янья признаётся, что не разбирается с хейтерами и тут же блокирует их. Правда, среди них находятся очень настойчивые экземпляры. К примеру, один незнакомец создал больше 30 фейков, чтобы продолжать писать гадости под фото блогерши. Кстати, Янья продолжает заниматься во время беременности не просто так: эксперты утверждают, что даже тяжёлая атлетика безопасна для плода. Особенно если физические нагрузки для матери не в новинку, пишет Daily Mail.

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Испуганная мама привезла сына в больницу, и медсёстры рассмеялись до слёз, увидев его "дыру" в нёбе

Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

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