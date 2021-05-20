В Сети боятся за здоровье будущего ребёнка, чья мама незадолго до родов тренируется с весом 140 кг

34-летняя Янья Милутинович из Нью-Йорка — фитнес-тренер, мама, жена и блогер. На профиль девушки в Instagram подписано больше 300 тысяч человек. Уже через считаные месяцы девушке рожать во второй раз, и на протяжении всей беременности американка не прекращала свои походы в тренажёрку. Зрелище странное — нечасто становую тягу на 140 кг делают с животом, который чуть ли не цепляется за гриф.

Кадры из видео © Instagram / yanyahgotitmade

Выглядят кадры с занятий довольно опасно. Так что на протяжении последних шести месяцев комментарии под постами Яньи делятся на две группы. Одни восхищаются упорством девушки, а другие бьют тревогу, ведь своими тренировками она "травмирует" будущего ребёнка.

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Кадры из видео © Instagram / yanyahgotitmade

По словам блогерши, минимум десяток хейтеров атакуют её каждый день. Но Милутинович знает, что им ответить, недаром американка работает тренером

Ну как я могу позволить шуму чужих мнений заглушить мой собственный голос? Сдаться и не следовать своему сердцу, интуиции и знаниям? Только представьте, что бы было, если бы я позволила комментариям влиять на меня. Если я бы руководствовалась ими в вопросах здоровья своего и моего будущего ребёнка Янья Милутинович

Кадры из видео © Instagram / yanyahgotitmade

Сотни подобных комментариев. Ежедневно, еженедельно, ежегодно. И так уже семь лет, и ведь это моя вторая беременность Янья Милутинович