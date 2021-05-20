Полицейским сообщили о девочке, которая ночью от кого-то убегала, но запись с камер напугала даже их
Полиция разыскивала ребёнка по описаниям жителей района, но одно видео с наружных камер заставило задуматься — а была ли девочка?
Кадр из видео © YouTube / Fundacja Nautilus
Инцидент произошёл в начале мая. Тогда несколько соседей обратили внимание, что мимо их домов пробежал ребёнок. Дело было поздно ночью, так что жители решили на всякий случай обратиться в полицию, чтобы удостовериться, что ребёнок в безопасности. Офицеры опросили всех свидетелей. Единственное, что они запомнили, что на вид малышке было около семи лет. Составлять автопортрет было бессмысленно — лицо показалось всем размытым. Полицейские поняли почему, когда получили записи с ближайшей камеры.
Видео © YouTube / Fundacja Nautilus
Просматривая кадры в попытках восстановить маршрут ребёнка, офицеры начали задумываться, а была ли девочка вообще, или это всё... призрак? На видео заметно, как по тропинке быстро передвигается полупрозрачное пятно, условно напоминающее ребёнка. Так, полиция продолжила поиски героя ночных кошмаров жителей.
Гиф © YouTube / Fundacja Nautilus
В итоге найти девочку, о которой утверждало сразу несколько соседей, так и не удалось. Кроме того, никто из жителей даже не заявлял о пропаже ребёнка. Так что остаётся гадать, что на записях — просто глюк камеры и пропавший в никуда ребёнок или потустороннее вмешательство, пишет AntyRadio.
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