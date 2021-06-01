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Бывшая жена Ильича записала обращение к Таюрской, в котором покончила с ней раз и навсегда

Ирина поделилась с подписчиками в сториз своим мнением по поводу высказываний Софьи, намекнув, что та многое утаила.

1 июня, 10:14

Фото © Instagram / smelaya_ira

Популярная 29-летняя певица Ирина Смелая, которую многие знают под псевдонимом Tatarka, решила не молчать после интервью солистки группы LittleBig. Софью Таюрскую долгое время обвиняли в том, что она увела мужа и отца из семьи, но девушка всё опровергла в разговоре с Ксенией Собчак. Услышав оправдания своей хорошей подруги — правда, уже в прошлом, — Ира прокомментировала ситуацию в своём инстаграме.

Видео © Instagram / smelaya_ira

Мне жаль, но конкретно сегодня для меня перестал существовать один человек, который раньше мне был очень близким и дорогим. После сегодняшних событий я вычёркиваю из жизни этого персонажа

Ирина Смелая

Хоть блогерша и не называла имён, но поклонники сразу поняли, что речь идёт о Софье. Девушки раньше были очень близки, общаясь парами: Ирина с Ильёй Прусикиным и Софья со своим парнем. Мама солистки LittleBig — по профессии акушер-гинеколог — даже принимала роды у блогерши, а Софья потом приезжала к ней домой помогать по хозяйству. Однако в 2020 году супруги объявили о разводе после четырёх лет брака и дружба девушек странным образом закончилась.

Фото © Instagram / smelaya_ira

Фото © Instagram / smelaya_ira

Зато после появились слухи о романе Ильича с солисткой группы, которые на днях подтвердились. Но Софья утверждает, что их отношения начались строго после расставания музыканта с женой. "Получается, я пришла такая и давай рушить семью? Нет, у меня были серьёзные отношения", — подчёркивает девушка в интервью. И если до этого ещё были те, кто ей поверил, то после сториз Татарки их количество заметно поредело.

Фото © Instagram / sonyatayurskaya и iliyaprusikin

Фото © Instagram / sonyatayurskaya и iliyaprusikin

Ира, поддерживаю тебя

arina.rodionovna

Даже признание повесил на женщин... "Мужчина", за которого нужно держаться руками и ногами якобы 😂 Умора

dariavartic

Полтора часа откровенного испанского стыда. Да уж... Ириш, ты невероятная! 🌹 Будь счастлива, моя хорошая

myreverend

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