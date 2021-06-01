Ирина Шейк покрутилась в бикини перед зеркалом, и эти кадры теперь невозможно выкинуть из головы
Модель опубликовала несколько селфи, на которых она продемонстрировала свою фигуру со всех самых выгодных ракурсов.
Популярная 35-летняя модель Ирина Шейк обладает фигурой, которой с восхищением любуются поклонники высокой моды по всему миру. Звезда вызывает одинаковый восторг и когда вышагивает по подиуму, и когда делает селфи в ванной. По крайней мере, такое создаётся впечатление, если посмотреть на комментарии под её последними фото.
На них модель предстала в весьма фривольном виде. Ирина позировала в ванной и на веранде, показывая со всех сторон свои формы, которые никак не мог скрыть маленький чёрный купальник. К нему звезда добавила чёрную бейсболку, чтобы защититься от жары. Но вот фанатам прикрываться от неё было нечем, и они устроили пожар в комментариях, завалив модель эмоджи с огнём.
Ух, сразу видно, когда кто-то много тренируется🔥
Выглядишь просто потрясающе🔥
Самая прекрасная женщина на свете🔥
Но многих поклонников интересовал один актуальный вопрос: встречается ли супермодель Ирина Шейк с популярным рэпером и бывшим мужем Ким Кардашьян Канье Уэстом? Информация об этом появилась в Сети из анонимного источника и очень приглянулась общим фанатам звёзд. Они дружат уже долгое время, Ирина даже снималась в клипе рэпера на песню Power, а позже тот упомянул её в своём треке Christian Dior Denim Flow.
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