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Сын Елены Яковлевой, пугающий своими тату, пошёл ещё дальше и вколол парафин в плечи — фото

Парень попробовал свои силы во многих профессиях, даже работал барбером. Недавно он решил сдать экзамены, чтобы стать дипломированным фитнес-тренером, но всё равно не отказался от необычных экспериментов с телом.

28 мая, 09:15

Фото © Instagram / tdbndie

28-летний Денис Шальных снова внёс изменения в свою внешность. Парень, который питает слабость к татуировкам и активно совершенствует своё тело в спортзале, признался в "Инстаграме", что вколол в плечи парафин.

Фото © Instagram / tdbndie

Фото © Instagram / tdbndie

На снимках наследник актрисы позировал с голым торсом, повернув его к камере. И плечи Дениса выглядели весьма внушительно: очень широкими и объёмными. При этом парень отметил, что собирается преобразовать и другие части тела.

Вкололи парафина в плечи — вроде получилось норм.😎 Пару имплантов в икры надо ещё

Денис Шальных

Фото © Instagram / tdbndie, lenochka_yakovleva777

Фото © Instagram / tdbndie, lenochka_yakovleva777

Но это не все перемены, которые произошли в жизни сына артистки. Так, судя по постам, у Дениса появилась новая избранница. Это хрупкая миловидная девушка по имени Светлана, которая разделяет любовь парня к животным. Влюблённые оставляют сердечки под фото и выкладывают друг друга в своих аккаунтах.

Фото © Instagram / tdbndie, svetabungeegum

Фото © Instagram / tdbndie, svetabungeegum

Ранее Денис уже был женат — в 2017 году его супругой стала студентка Виктория Мельникова. Однако брак продлился недолго. Кроме того, парень признавался, что не хочет обзаводиться потомством: "Я хочу оставить свою мать без внуков, а себя — без детей", — заявлял он. При этом родительница артиста Елена Яковлева очень любит сына и готова многое ему простить. Она не смирилась только с татуировкой гроба на лице, которую Денис согласился ради неё свести.

Как сейчас выглядит сын Елены Яковлевой, который ради мамы согласился свести гроб с лица

Как сейчас выглядит сын Елены Яковлевой, который ради мамы согласился свести гроб с лица

Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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