Сын Елены Яковлевой, пугающий своими тату, пошёл ещё дальше и вколол парафин в плечи — фото

28-летний Денис Шальных снова внёс изменения в свою внешность. Парень, который питает слабость к татуировкам и активно совершенствует своё тело в спортзале, признался в "Инстаграме", что вколол в плечи парафин.

Фото © Instagram / tdbndie

На снимках наследник актрисы позировал с голым торсом, повернув его к камере. И плечи Дениса выглядели весьма внушительно: очень широкими и объёмными. При этом парень отметил, что собирается преобразовать и другие части тела.

Вкололи парафина в плечи — вроде получилось норм.😎 Пару имплантов в икры надо ещё Денис Шальных

Фото © Instagram / tdbndie, lenochka_yakovleva777

Но это не все перемены, которые произошли в жизни сына артистки. Так, судя по постам, у Дениса появилась новая избранница. Это хрупкая миловидная девушка по имени Светлана, которая разделяет любовь парня к животным. Влюблённые оставляют сердечки под фото и выкладывают друг друга в своих аккаунтах.

Фото © Instagram / tdbndie, svetabungeegum