Сын Елены Яковлевой, пугающий своими тату, пошёл ещё дальше и вколол парафин в плечи — фото
Парень попробовал свои силы во многих профессиях, даже работал барбером. Недавно он решил сдать экзамены, чтобы стать дипломированным фитнес-тренером, но всё равно не отказался от необычных экспериментов с телом.
28-летний Денис Шальных снова внёс изменения в свою внешность. Парень, который питает слабость к татуировкам и активно совершенствует своё тело в спортзале, признался в "Инстаграме", что вколол в плечи парафин.
На снимках наследник актрисы позировал с голым торсом, повернув его к камере. И плечи Дениса выглядели весьма внушительно: очень широкими и объёмными. При этом парень отметил, что собирается преобразовать и другие части тела.
Вкололи парафина в плечи — вроде получилось норм.😎 Пару имплантов в икры надо ещё
Фото © Instagram / tdbndie, lenochka_yakovleva777
Но это не все перемены, которые произошли в жизни сына артистки. Так, судя по постам, у Дениса появилась новая избранница. Это хрупкая миловидная девушка по имени Светлана, которая разделяет любовь парня к животным. Влюблённые оставляют сердечки под фото и выкладывают друг друга в своих аккаунтах.
Фото © Instagram / tdbndie, svetabungeegum
Ранее Денис уже был женат — в 2017 году его супругой стала студентка Виктория Мельникова. Однако брак продлился недолго. Кроме того, парень признавался, что не хочет обзаводиться потомством: "Я хочу оставить свою мать без внуков, а себя — без детей", — заявлял он. При этом родительница артиста Елена Яковлева очень любит сына и готова многое ему простить. Она не смирилась только с татуировкой гроба на лице, которую Денис согласился ради неё свести.
WOW-news
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