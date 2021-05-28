Деми Роуз надела платье с таким опасным вырезом, что одно неверное движение опозорило бы её навсегда

Популярная 26-летняя британская модель Деми Роуз прославилась на весь мир своими объёмами, по которым теперь в её инстаграме вздыхает 16,5 млн человек. Девушка регулярно балует фанатов снимками в откровенных платьях, нижнем белье и купальниках, с каждым разом оголяясь всё больше и больше. И даже если она выбирает приличный наряд, то всё равно случается осечка, как и в этот раз.

Фото © Instagram / demirose

Для новых фото Деми примерила необычное персиковое платье, которое обтянуло все её пышные формы. Образ модель дополнила макияжем в натуральных оттенках, несложной укладкой и очками, сочетающимися с нарядом. И такой лук любому фанату можно было бы взять на заметку, если бы не огромный вырез на животе девушки. Он оголил не только её пресс, но и большую часть груди, которая вот-вот грозила выскочить наружу.

Фото © Instagram / demirose

Правда, никто из фанатов не возмутился такому неприличному образу модели. Очевидно, что поклонники уже привыкли видеть Деми в разном виде — и даже обнажённом.

Какая же ты красивая! fionnahemsworth

Не могу отвести взгляда от такого... кхм, персика julianleeknowles

Вот это добрый вечерочек! Спасибо за такое, Деми mostacerofabian

Фото © Instagram / demirose