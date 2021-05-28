Цена космическая: Плёнку со вскрытием пришельца, которое сняли в 1947 году, выставили на торги
Стоит ли отмечать, что к подлинности лота есть большие вопросы.
Кадр — часть "оригинальной" плёнки, на которую правительство якобы записывало вскрытие пришельца в 1947 году. Тогда произошёл так называемый розуэлльский инцидент, предполагаемое крушение НЛО недалеко от городка Розуэлл в штате Нью-Мексико. Владелец лота — Рэй Сантилли, музыкальный магнат, больше известный тем, что в 1995-м купил ту самую плёнку у отставного военного оператора и показал общественности.
В 90-х запись наделала много шума. Для кого-то она даже стала неопровержимым доказательством существования пришельцев и того, что правительство Штатов тщательно скрывало последствия крушения НЛО. Но в нулевых правда о плёнке раскрылась. Вся доказательная база Сантилли оказалась просто розыгрышем нескольких друзей, которые заморочились над производством 17-минутного "вскрытия пришельца", пишет The Sun.
Конечно, сейчас историю кадров Сантилли упоминает лишь частями и всё равно называет их "оригинальной плёнкой". Мужчина продаёт не саму запись, а лишь один кадр вместе с некими документами, подтверждающими подлинность. И даже за это нашлось много желающих отдать свои деньги. За пару часов до конца торгов сумма за плёнку остановилась за 1,26 млн долларов (92,5 млн рублей).
WOW-news
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