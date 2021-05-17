В Бурятии засняли следы от гигантской инопланетной тарелки, но панику прекратил давно забытый факт

В начале апреля видеограф из Бурятии Баясхалан Будаев на своей странице в "Инстаграме" опубликовал видео, снятое с высоты птичьего полёта недалеко от Улан-Удэ. На кадрах видны огромные кольца, напоминающие мишень. Чтобы все понимали размер находки, в начале ролика автор показал свою машину. К концу авто превращается в крошечную синюю точку.

Это следы НЛО, оставленные в Иволгинском районе Республики Бурятия. Насчёт НЛО это, конечно, моя версия. Ну а вы как думаете? Баясхалан Будаев

Видео © Instagram / budaev_video

Как Баясхалан рассказал "Комсомольской правде", он сделал кадры ещё в прошлом году. Тогда он ездил в небольшую экспедицию и планировал заснять "остатки поселения гуннов". Когда видеограф опубликовал видео у себя в профиле, оно тут же спровоцировало бурные обсуждения среди подписчиков мужчины. Кто-то придерживался версии с инопланетным вторжением, кто-то решил подшутить над автором.

Больше похоже на ЭМВ. Такие круги могли образоваться из-за редкого неизученного природного явления, при котором каким-то образом на землю на этом участке воздействуют электромагнитные волны Lazar_rus_official

Тор прилетел😂 Donirovzhargal

На машине круги нарезал 😂 Manzar_dondokov

Фото © Instagram / budaev_video

Но есть и более приближенные к реальности версии. Журналисты "Комсомолки" пообщались с доктором исторических наук Николаем Именохоевым и выяснили, что пришельцы тут ни при чём. Впрочем, мишень на полях — всё равно весьма интересная находка.