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В Бурятии засняли следы от гигантской инопланетной тарелки, но панику прекратил давно забытый факт

Баясхалан Будаев приехал в Иволгинский район Республики Бурятия вместе с экспедицией. Мужчина планировал снять "остатки поселения гуннов", но вместо этого обнаружил подозрительное "место посадки НЛО".

17 мая, 15:47

Фото © Instagram / budaev_video

В начале апреля видеограф из Бурятии Баясхалан Будаев на своей странице в "Инстаграме" опубликовал видео, снятое с высоты птичьего полёта недалеко от Улан-Удэ. На кадрах видны огромные кольца, напоминающие мишень. Чтобы все понимали размер находки, в начале ролика автор показал свою машину. К концу авто превращается в крошечную синюю точку.

Это следы НЛО, оставленные в Иволгинском районе Республики Бурятия. Насчёт НЛО это, конечно, моя версия. Ну а вы как думаете?

Баясхалан Будаев

Видео © Instagram / budaev_video

Как Баясхалан рассказал "Комсомольской правде", он сделал кадры ещё в прошлом году. Тогда он ездил в небольшую экспедицию и планировал заснять "остатки поселения гуннов". Когда видеограф опубликовал видео у себя в профиле, оно тут же спровоцировало бурные обсуждения среди подписчиков мужчины. Кто-то придерживался версии с инопланетным вторжением, кто-то решил подшутить над автором.

Больше похоже на ЭМВ. Такие круги могли образоваться из-за редкого неизученного природного явления, при котором каким-то образом на землю на этом участке воздействуют электромагнитные волны

Lazar_rus_official

Тор прилетел😂

Donirovzhargal

На машине круги нарезал 😂

Manzar_dondokov

Фото © Instagram / budaev_video

Фото © Instagram / budaev_video

Но есть и более приближенные к реальности версии. Журналисты "Комсомолки" пообщались с доктором исторических наук Николаем Именохоевым и выяснили, что пришельцы тут ни при чём. Впрочем, мишень на полях — всё равно весьма интересная находка.

В прошлом веке рядом с этим местом в Иволгинском районе находился аэродром ДОСААФ. Скорее всего, это то, что от него осталось — разметка для приземления парашютистов. Раньше её выкладывали из камней

Николай Именохоев

Доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН

В Пентагоне подтвердили, что на этом видео американский флот преследует НЛО с пульсирующим свечением

В Пентагоне подтвердили, что на этом видео американский флот преследует НЛО с пульсирующим свечением

Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

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