В Бурятии засняли следы от гигантской инопланетной тарелки, но панику прекратил давно забытый факт
Баясхалан Будаев приехал в Иволгинский район Республики Бурятия вместе с экспедицией. Мужчина планировал снять "остатки поселения гуннов", но вместо этого обнаружил подозрительное "место посадки НЛО".
В начале апреля видеограф из Бурятии Баясхалан Будаев на своей странице в "Инстаграме" опубликовал видео, снятое с высоты птичьего полёта недалеко от Улан-Удэ. На кадрах видны огромные кольца, напоминающие мишень. Чтобы все понимали размер находки, в начале ролика автор показал свою машину. К концу авто превращается в крошечную синюю точку.
Это следы НЛО, оставленные в Иволгинском районе Республики Бурятия. Насчёт НЛО это, конечно, моя версия. Ну а вы как думаете?
Видео © Instagram / budaev_video
Как Баясхалан рассказал "Комсомольской правде", он сделал кадры ещё в прошлом году. Тогда он ездил в небольшую экспедицию и планировал заснять "остатки поселения гуннов". Когда видеограф опубликовал видео у себя в профиле, оно тут же спровоцировало бурные обсуждения среди подписчиков мужчины. Кто-то придерживался версии с инопланетным вторжением, кто-то решил подшутить над автором.
Больше похоже на ЭМВ. Такие круги могли образоваться из-за редкого неизученного природного явления, при котором каким-то образом на землю на этом участке воздействуют электромагнитные волны
Тор прилетел😂
На машине круги нарезал 😂
Но есть и более приближенные к реальности версии. Журналисты "Комсомолки" пообщались с доктором исторических наук Николаем Именохоевым и выяснили, что пришельцы тут ни при чём. Впрочем, мишень на полях — всё равно весьма интересная находка.
В прошлом веке рядом с этим местом в Иволгинском районе находился аэродром ДОСААФ. Скорее всего, это то, что от него осталось — разметка для приземления парашютистов. Раньше её выкладывали из камней
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