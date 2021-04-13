В Пентагоне подтвердили, что на этом видео американский флот преследует НЛО с пульсирующим свечением

Недавно в Сеть попало видео, снятое офицером Военно-морского флота США. Когда в июле 2019 года эсминцы проходили вдоль побережья Калифорнии, в воздухе над ними радары засекли шесть неопознанных летательных аппаратов. Они некоторое время преследовали суда, а затем пропали. Пользователи Сети принялись ломать головы над тем, что это могло быть, подозревая испытания новых разработок армии или вовсе фотошоп. Однако представитель Пентагона это опроверг.

Видео © Instagram / jeremycorbell

Он заявил, что видео правдивое и входит в отчёт, который оперативная группа, занимающаяся НЛО, должна была представить позднее в конгресс, пишет Daily Mail.

Я могу подтвердить, что фото и видео действительно были сняты одним из офицеров флота. Оперативная группа включила эти данные в своё расследование для дальнейшего изучения Представитель Пентагона

Фото © Instagram / jeremycorbell

Но что касается самих летательных объектов: их природу до сих пор установить не удалось, сообщил адмирал Майкл Гилдей. По информации из отчёта, НЛО были различных форм: какие-то выглядели как пирамиды, а какие-то были шарообразными. Они излучали пульсирующий свет, преследовали эсминцы на высокой скорости и были еле заметны.

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