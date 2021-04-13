В Пентагоне подтвердили, что на этом видео американский флот преследует НЛО с пульсирующим свечением
Шесть неопознанных объектов упорно кружили над эсминцами, но специалистам до сих пор не удалось определить природу этих летательных аппаратов.
Недавно в Сеть попало видео, снятое офицером Военно-морского флота США. Когда в июле 2019 года эсминцы проходили вдоль побережья Калифорнии, в воздухе над ними радары засекли шесть неопознанных летательных аппаратов. Они некоторое время преследовали суда, а затем пропали. Пользователи Сети принялись ломать головы над тем, что это могло быть, подозревая испытания новых разработок армии или вовсе фотошоп. Однако представитель Пентагона это опроверг.
Видео © Instagram / jeremycorbell
Он заявил, что видео правдивое и входит в отчёт, который оперативная группа, занимающаяся НЛО, должна была представить позднее в конгресс, пишет Daily Mail.
Я могу подтвердить, что фото и видео действительно были сняты одним из офицеров флота. Оперативная группа включила эти данные в своё расследование для дальнейшего изучения
Но что касается самих летательных объектов: их природу до сих пор установить не удалось, сообщил адмирал Майкл Гилдей. По информации из отчёта, НЛО были различных форм: какие-то выглядели как пирамиды, а какие-то были шарообразными. Они излучали пульсирующий свет, преследовали эсминцы на высокой скорости и были еле заметны.
WOW-video
Девушка убедила сестру-аллергика, что та съела арахисовую пасту, и последующие крики насмешили 14 млн
11 апреля, 08:00
Мама сняла три простых действия, после которых никто не станет мириться с царапинами на холодильнике
11 апреля, 05:00
Блогерша показала своего папу, но подписчики в шоке — ведь он выглядит как идеальный бойфренд
10 апреля, 06:00
Выбор редакции
"Не ерунда": Командир российских космонавтов Кононенко признался, что верит в инопланетян
Байден запросил у конгресса 715 миллиардов долларов на сдерживание России и Китая
Исповедь эскортниц: сколько стоит заказать девушку "по цвету и размеру" и чего они особенно боятся
В посёлке под Хабаровском найдены тысячи мёртвых лягушек — видео
В Белоруссии заявили о нарушении госграницы со стороны Польши
Комментариев: 0